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設計漸凍人走秀服 廖佳琳用專業溫暖病患

2023/3/5 17:31（3/5 18:38 更新）
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（中央社記者汪淑芬台北5日電）台北芙蓉扶輪社及卓蓉制服今天為漸凍人舉辦一場公益走秀活動，設計師廖佳琳親自為6名漸凍人量身設計獨一無二的走秀服，用專業溫暖病患。

廖佳琳從事服裝設計32年，量過各種高矮胖瘦的身材，對她來說，如何讓一般人透過設計的服裝展現身形優點並不難，但她第一次面對為漸凍病患設計衣服，且要閃亮的走秀服，她坦言挑戰很大，思索很久。

廖佳琳受中央社訪問說，漸凍症患者的身體在疾病的影響下，日益萎縮且不協調，所以要躺著量身，當為每一名病患量身時，她想到患者與照顧者的辛苦，都讓她淚水在眼眶中打轉，但為不影響病患的心情，只能強忍，這是她從未有的經驗。

廖佳琳談到設計漸凍症患者衣服時，最重要的是要先想如何讓病患能順利把衣服穿上，所以扣子、拉鏈的開口處就要特別考量，而患者多半有穿矯正背架，衣服不能太貼身，布料一定要選擇透氣機能布。

廖佳琳目前也是台北芙蓉扶輪社的社長，從去年底就開始籌辦這場公益走秀，並將派出自己公司的設計製作團隊全力投入活動。

廖佳琳說，在得知多數漸凍症患者的用藥目前仍是無健保支付時，她的腦海中就一直浮現是否可以為這些在生命中欠缺太多的人，利用她的專業為他們創造一些遙不可及的夢想。

廖佳琳表示，台灣生命之窗協會是目前為漸凍人發聲的團體，舉辦公益走秀，除了她可以實現計畫為別人圓夢，為走秀的漸凍病友在生命中創造出和家人美好的回憶。

廖佳琳也提供她設計的機能防疫衣在走秀現場義賣，所得的70%捐給台灣生命之窗協會。（編輯：管中維）1120305

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#台灣生命之窗協會
廖佳琳
漸凍人生不留白 獨特身形秀出令人動容美感
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