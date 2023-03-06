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環保署預告電動大客車鋰電池應回收 113年生效

2023/3/6 19:40
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（中央社記者張雄風台北6日電）環保署今天表示，為因應民國119年可能的產生量，預告單只電芯重量大於1公斤的二次鋰電池為應回收列管範圍，預計明年1月1日正式生效；目前這類型的電池多用於儲能系統或電動大客車。

行政院環境保護署今天發布新聞稿表示，預告修正「物品或其包裝容器及其應負回收清除處理責任之業者範圍」，新增單只電芯重量大於1公斤的二次鋰電池為列管範圍。

環保署資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌告訴中央社記者，目前電動運具多為單只電芯重量小於1公斤的二次鋰電池組裝而成，屬於公告應回收的廢乾電池範圍，已依資源回收管理基金，建置完整的回收處理管道與補貼機制。

王嶽斌說明，本次預告單只電芯重量大於1公斤的二次鋰電池，多用在定置型的儲能系統或固定路線的電動大客車上。

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王嶽斌指出，統計二次鋰電池去年廢棄量約792公噸，逐年增加中；未來納入單只電芯重量大於1公斤的二次鋰電池為列管範圍，但評估119年約廢棄3%、129年約2%，增量不大；國內現有6家業者年處理量能約3500公噸，目前仍足夠因應。

為因應119年可能產生的廢棄量，環保署透過經濟誘因提高處理量能，已於110年7月1日調高廢二次鋰電池的補貼費率；單只電芯重量大於1公斤的二次鋰電池與現行納管回收的二次鋰電池並無差異，預告納入列管後，預計明年1月1日正式生效。（編輯：張雅淨）1120306

#王嶽斌
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