成大教授王寶貫獲歐洲劇烈風暴實驗室最高獎項 亞洲第一人

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國立成功大學航空太空工程學系客座特聘講座教授王寶貫，近期榮獲歐洲劇烈風暴實驗室最高榮譽獎項－尼可萊．鐸切克獎（Nikolai Dotzek Award），也是亞洲第一位得獎者。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月7日

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（中央社記者張榮祥台南7日電）國立成功大學航空太空工程學系客座特聘講座教授王寶貫，近期榮獲歐洲劇烈風暴實驗室最高榮譽獎項－尼可萊．鐸切克獎，也是亞洲第一位得獎者。

成功大學今天發布新聞稿指出，成大航空太空工程學系客座特聘講座教授、中央研究院環境變遷研究中心院士王寶貫，近期榮獲歐洲劇烈風暴實驗室（European Severe Storms Laboratory，縮寫ESSL）最高榮譽獎項－尼可萊．鐸切克獎（Nikolai Dotzek Award）。

王寶貫得獎，是台灣大氣學界首次獲頒歐洲跨國氣象研究組織獎項，更是亞洲第一位獲得此獎項的得獎者，代表亞洲在這個領域的地位和影響力逐漸提升。

成大表示，王寶貫長期致力於大氣科學及雷暴（thunderstorms）物理研究，發表過許多學術論文，他提出的雲頂重力波碎波理論（Gravity Wave Breaking Theory），更對天氣預報和氣候模擬做出重要貢獻，被天氣災害和風暴領域專家提名此國際獎項，成為2023年同時運用人造衛星在大氣科學研究的3名得獎者之一。

成立於2006年的ESSL，是一個非營利性的國際組織，主要推動協調各國劇烈天氣災害研究和應對工作，促進學術交流與及實驗研究探討，並提供相關訊息。

ESSL於2011年設立尼可萊．鐸切克獎項，以紀念創辦人尼可萊．鐸切克，更表彰對劇烈天氣、風暴、閃電等領域有重要貢獻的研究人員。（編輯：陳仁華）1120307