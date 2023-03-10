AI影響就業 勞動部補助工會辦教育訓練

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（中央社記者曾以寧台北10日電）為協助工會及勞工掌握AI科技發展趨勢及對就業市場、勞動權益的影響，勞動部即日起至25日受理工會申請相關教育訓練補助，最高補助2天課程每人新台幣2500元。

勞動部勞動關係司長王厚偉今天在勞動部例行說明會中表示，AI人工智慧發展浪潮未來一定會席捲人們生活，但發展和風險是一體兩面，就像當年的工業革命，AI發展可能會使工作型態改變，讓有些工作機會消失、也產生新的工作機會，或提高新的工作技能門檻。

王厚偉說，為幫助工會掌握發展趨勢，及對整體產業、就業市場及勞動權益等可能造成的劇烈改變，幫助勞工提早規劃因應策略，盡早掌握轉業機會、培訓第二專長，勞動部推出「因應人工智慧科技發展趨勢」教育訓練補助。

勞動部指出，過去2年因遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，實體教育訓練舉辦較不踴躍，「因應人工智慧科技發展趨勢」教育訓練共已舉辦66場次、4200名勞工參與。

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勞動部今年再編列預算補助教育訓練，從即日起開放申請到25日止，凡依工會法成立登記滿一年以上工會或工會聯合組織，備齊實施計畫書、經費預算表等資料，即可提出申請；補助每人單日訓練費用700元，2天課程則補助每人2500元，參與人數上限為80人，最高補助額度20萬元。

勞動部表示，活動形式包含授課、實務演練、分組探討、導覽活動等，須以實體方式舉辦；核心課程包含工業4.0與AI科技發展趨勢、AI對勞動法及勞動保障的影響、AI與勞資關係影響、AI與就業市場衝擊、AI科技發展下的職場安全、數位時代的所得重新分配等。（編輯：管中維）1120310