中埔築夢森居從檳榔園蛻變 獲環境教育場域認證

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（中央社記者蔡智明嘉義縣10日電）嘉義縣中埔鄉築夢森居探索生態農場從荒廢檳榔園蛻變成環境教育場域獲得環保署認證，今天揭牌；西拉雅國家風景區管理處長徐振能說，這裡是見學教育最佳地點，要推薦旅客體驗。

築夢森居今天舉辦「環境教育場域設施認證」揭牌，結合中埔國中辦理「走讀中埔」活動，邀請徐振能、嘉義縣環保局長張輝川、中埔鄉長李碧雲等人一同參與。

徐振能接受中央社記者訪問表示，築夢森居位於西拉雅國家風景區的範圍內，在獲得環境教育場域認證前已是知名的自然生態教育景點，下個月他要去日本宣傳觀光，要向日本人推薦此處是台灣見學教育的優質場域。

徐振能說，今天將與旅行業者、雜誌社編輯會面，介紹這一處新興的景點，讓民眾知道西拉雅風管處內除了有西拉雅族文化、水庫、溫泉外，還有適合大小朋友體驗大自然的築夢森居。

嘉義縣環保局告訴中央社記者，築夢森居在99年時還是一片荒廢的檳榔園，由園主劉朝維、湯怡楓夫婦的努力下，歷經13年的時間，種植多樣性植物，運用生態砌石工法，讓園區環境能夠成為許多動物、昆蟲的友善棲地，去年底通過環境教育場域設施認證。

劉朝維表示，築夢森居所堅持的就是想要讓現在的小朋友還可以體驗到大自然的美好事物，炎炎夏日時，在專業急流教練帶領下，體驗野溪的樂趣，平日則有樹攀體驗，透過攀樹過程，訓練孩子的耐力及毅力。（編輯：陳政偉）1120310