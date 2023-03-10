色盲也能看到極光 育空旅遊局貼心準備特殊眼鏡

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（中央社記者汪淑芬台北10日電）加拿大育空旅遊局亞太區行銷經理山本安彥今天與台灣媒體座談，他介紹育空平均每年可賞極光超過200天，育空旅遊局今年首度提供特殊眼鏡，讓色盲人士也可看到閃閃綠色光束。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發至今3年多，山本安彥（YAS YAMAMOTO）今年的亞洲行選擇台灣為首站，介紹育空旅遊局今年首次為色盲人士推出這項免費服務，提供參加任何極光行程有需要特殊眼鏡的旅客。

山本安彥說，育空區位在加拿大西北部，面積是台灣的13倍大，人口只有台灣的0.17%，有全球最大面積的非極地冰原，也是神祕極光秀的發源地，平均每年可賞極光的日子有200天。

山本安彥指出，每年8月隔年4月是極光最佳觀賞期，科學家預測，11年1次的大爆發將至，今年到2025年太陽黑子的活動，會為地球表面帶來更大量的極光現象，旅客可從地面、高空飛機、雪地越野單車甚至獨木舟，捕捉到極光的絢麗光束。

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育空旅遊局推薦育空區2個最具代表性的旅遊點，除了到白馬市賞極光，還可到被譽為淘金夢天堂的道森市，體驗重回百年前淘金盛況的小鎮生活。

加拿大航空受疫情影響而暫停的台灣航線還未復飛，台灣旅客到白馬市，除了搭國籍航空到溫哥華再轉機外，也可經日本、韓國轉搭加拿大航空到溫哥華接加航在加拿大的內陸航線，行李都可從台灣直掛到目的地。（編輯：陳清芳）1120310