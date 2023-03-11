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各地晴朗微熱12日轉濕冷 部分平地14日下探8度

2023/3/11 09:30（3/11 10:18 更新）
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圖為5日八里十三行文化公園內民眾在陽光下體驗滑草。（中央社檔案照片）
圖為5日八里十三行文化公園內民眾在陽光下體驗滑草。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北11日電）氣象專家吳德榮說，今天到明天白天各地晴朗，白天微熱，不過12日晚上起冷空氣南下，屆時北台灣將轉濕轉冷，13日水氣減少再轉為乾冷的天氣型態。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天至明天白天，各地持續晴朗，白天微熱，早晚偏涼微冷，日夜溫差都很大，早出晚歸、應注意衣著調適。

吳德榮提醒天乾物燥、小心林火，中南部空品不佳，明天清晨西半部有起霧機率，應注意相關訊息。

吳德榮表示，明晚鋒面挾冷空氣南下，北、東轉雨降溫，13日北、東有局部短暫雨，氣溫持續下降，濕冷轉乾冷，中南部多雲時晴，氣溫亦降。

吳德榮說，14日至17日天氣晴朗，各地氣溫逐日漸升，日夜溫差大，不過14日及15日清晨因「強輻射冷卻」而出現此波的最低氣溫。

吳德榮表示，最新模擬的強度，以「大陸冷氣團」的機率為最高，因此14、15日清晨，部分平地最低氣溫將下探8度。（編輯：郭諭儒）1120311

中央氣象局預測，12日晚起將有大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下。（圖取自facebook.com/CWB.TW）
中央氣象局預測，12日晚起將有大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下。（圖取自facebook.com/CWB.TW）
#吳德榮
#中央大學大氣科學系
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