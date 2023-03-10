中國河北霾影響 12日晚間中南部空氣品質亮紅燈

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（中央社記者楊淑閔台北10日電）環保署表示，中國北京及河北今天出現霾現象，預測12日晚間將影響台灣空氣品質，中南部空氣品質為橘色提醒等級，局部達紅色警示等級，14日西半部為橘色提醒到紅色警示等級。

環保署發布新聞指出，根據最新觀測資料、中央氣象局氣象預報及空氣品質模式模擬資料顯示，中國北京及河北今天出現霾現象，預測12日晚間，霾將影響台灣空氣品質，北部地區細懸浮微粒（PM2.5）小時濃度將達每立方公尺30到40微克。

以及竹苗以北地區空氣品質多為普通到橘色提醒等級，中南部地區空氣品質為橘色提醒等級，局部達紅色警示等級。

環保署環境監測及資訊處處長謝炳輝告訴中央社記者，細懸浮微粒（PM2.5）小時濃度每立方公尺50微克以上，才會發布提醒民眾的警訊，以上北部地區的數值尚低於此。

環保署並說，14日起轉東風，西半部地區風速較弱，須留意污染物累積情形，空氣品質為橘色提醒到紅色警示等級。

另外，環保署說，上述資料也顯示，中國內蒙地區今天出現沙塵現象，懸浮微粒（PM10）小時濃度達每立方公尺1500微克，氣象局並預報12日晚間大陸冷氣團將南下，不過綜合風向因素後，環保署研判，這波沙塵對台灣空氣品質影響不大。（編輯：陳政偉）1120310