更多編輯台推薦新聞：
中央社海外特派員銘傳演講 分享最接近死亡時刻
生活

中央社海外特派員銘傳演講 分享最接近死亡時刻

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》經典賽林子偉張育成吉力吉撈3轟奪勝 台灣11比7擊垮義大利
首頁 / 生活

中國河北霾影響 12日晚間中南部空氣品質亮紅燈

2023/3/10 22:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北10日電）環保署表示，中國北京及河北今天出現霾現象，預測12日晚間將影響台灣空氣品質，中南部空氣品質為橘色提醒等級，局部達紅色警示等級，14日西半部為橘色提醒到紅色警示等級。

環保署發布新聞指出，根據最新觀測資料、中央氣象局氣象預報及空氣品質模式模擬資料顯示，中國北京及河北今天出現霾現象，預測12日晚間，霾將影響台灣空氣品質，北部地區細懸浮微粒（PM2.5）小時濃度將達每立方公尺30到40微克。

以及竹苗以北地區空氣品質多為普通到橘色提醒等級，中南部地區空氣品質為橘色提醒等級，局部達紅色警示等級。

環保署環境監測及資訊處處長謝炳輝告訴中央社記者，細懸浮微粒（PM2.5）小時濃度每立方公尺50微克以上，才會發布提醒民眾的警訊，以上北部地區的數值尚低於此。

環保署並說，14日起轉東風，西半部地區風速較弱，須留意污染物累積情形，空氣品質為橘色提醒到紅色警示等級。

另外，環保署說，上述資料也顯示，中國內蒙地區今天出現沙塵現象，懸浮微粒（PM10）小時濃度達每立方公尺1500微克，氣象局並預報12日晚間大陸冷氣團將南下，不過綜合風向因素後，環保署研判，這波沙塵對台灣空氣品質影響不大。（編輯：陳政偉）1120310

#中國
#中央氣象局
#PM2.5
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族