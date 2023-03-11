清明連假台金專船單航次500元 3/13開放訂位

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金門縣政府表示，台中—金門往返1航次的清明專船預計3月31日晚間自台中港啟航，4月5日由金門料羅港返航，3月13日起開放訂位。圖為2021年清明專船抵金畫面。中央社記者黃慧敏攝 112年3月11日

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（中央社記者黃慧敏金門縣11日電）金門縣政府今天表示，台中—金門往返1航次的清明專船，預計31日晚間自台中港啟航，4月5日由金門料羅港返航。每趟次航程約8至9小時，費用500元，13日起開放訂位。

今年清明節連假為4月1日至5日，金門縣觀光處發布新聞稿表示，為減輕金門縣旅台民眾返鄉經濟負擔，紓解清明假期台金航線空運壓力，縣府租賃金門快輪客船，航駛台中─台中往返1航次。

觀光處指出，台中至金門航線，31日晚間11時由台中港啟航；金門至台中航線4月5日上午11時由金門料羅港返航。一般身分旅客單航次新台幣500元、特殊身分者300元，低收入戶者免負擔費用。

想搭乘專船的民眾須持身分證明文件到各縣市「登記窗口」電話預約訂票，登記購票日期自13日起至26日前，每天上午9時到下午5時向各「登記窗口」辦理登記繳費並領取乘船票證；回程（金門-台中）開放登記繳費領取乘船票證到4月4日中午12時止。

觀光處表示，已購票乘客打算退票者，須在3月26日前完成退票，逾期者酌收手續費，逾期退票日到28日中午12時止；回程票退票至4月4日中午12時止。

金門客輪專船載客量300人。觀光處說明，航行前3天，如因天候因素或搭乘人數未達船舶乘客運能的55％，將取消專船，由各登記窗口負責聯繫乘客及辦理退費等事宜。乘客須在船運取消後1個月內持船票及原收據向原購證窗口退票，逾期不受理。

觀光處提醒，配合中央流行疫情指揮中心COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定，乘客務必戴口罩。相關防疫規定，依指揮中心實際規定辦理。各縣市登記窗口及電話可上網查詢。（編輯：郭諭儒）1120311