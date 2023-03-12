冷氣團南下愈晚愈冷 14日清晨台南以北探12度

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（中央社記者張雄風台北12日電）氣象局今天表示，大陸冷氣團晚間起逐漸影響，北部、東半部局有雨，最冷時間點是14日清晨，台南以北低溫下探攝氏12度；這波冷氣團挾部分境外污染物，中南部留意污染物易累積。

中央氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，今晚起至14日清晨大陸冷氣團南下影響，今晚起北部、東半部有局部降雨，明天、14日水氣往南移動，東半部地區及西半部山區也有局部短暫雨。

趙竑指出，今晚至明晨降溫明顯，北台灣明天清晨低溫約13至15度，其他地區約15至18度，明天白天桃園以北、宜蘭高溫約16、17度，其他地區約20、21度；最冷的時間點預估是13日晚間至14日清晨，台南以北低溫約12度，部分地區會再低一些。

趙竑表示，大陸冷氣團預估影響至14日清晨，白天起逐漸回溫；15日至17日輻射冷卻影響，早晚天氣較冷，西半部日夜溫差大。

趙竑說，18日、19日北方水氣增加，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部多雲，但目前資料顯示，冷空氣影響並不明顯，氣象局會持續觀察。

趙竑提醒，明天及14日基隆北海岸、東北部及東部沿海有長浪；今晚起，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風。

氣象局長鄭明典在臉書提醒，昨天看的沙塵明顯消散，但是這次鋒面雲系水氣不是很多，應該還是會有部分沙塵隨北風吹過來，未來幾天台灣各地落塵量都可能增加，暫時最好不要在室外曬東西。

行政院環境保護署空氣品質監測網表示，明天受大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，清晨東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣，影響情況視上游濃度累積及降雨情形而有所變化，竹苗以北位於迎風面，午後擴散條件稍好轉，中南部地區位於下風處，污染物易累積。

氣象局提醒，彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。（編輯：管中維）1120312