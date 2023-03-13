薛瑞元：病患慣用原廠藥此風不可長 健保被原廠掐死

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（中央社記者郭建伸台北13日電）降血脂藥品立普妥短缺，雖有學名藥可替代，但臨床病患仍習慣原廠藥。衛生福利部長薛瑞元今天指出，學名藥成效與安全性與原廠藥一樣，用不慣學名藥是種迷思，此風不可長，否則健保會被原廠「掐死」。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天初審營養師法、癌症防治法部分條文修正草案，薛瑞元列席並備質詢，他在會前接受媒體訪問，談及立普妥短缺及學名藥使用問題。

薛瑞元表示，立普妥有相當多可替代的學名藥，衛福部認為，立普妥短缺不是緊急事件，廠商表示約6月就會恢復產能；他指出，用不慣學名藥的說法有待斟酌，若醫界的人出來講這種話不妥，因為所有學名藥都通過相關試驗，經過食藥署認證，才能取得藥證。

薛瑞元表示，學名藥的成效與安全性與原廠藥一樣，用不慣學名藥是種迷思，此風不可長。他強調，要鼓勵使用學名藥，否則健保會被原廠「掐死」，價格降不下來；學名藥是同等效果的好藥，沒有學名藥比較不好的說法。

至於高端生產的四價流感疫苗是否能趕上政府投標案。薛瑞元說，目前政府都還沒有開始採購，將依照採購規定處理。（編輯：郭無患）1120313