推廣國產豆奶 農糧署20日起每週供應國軍2次

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（中央社記者曾以寧台北13日電）農糧署今天表示，為推廣國產大豆製造的產銷履歷豆奶，3月20日起連續6週將每週供應國軍2次豆奶，預估共供應216萬瓶，至於如何搭配餐食，由國軍自行安排。

行政院農委會農糧署副署長蘇茂祥今天告訴中央社記者，將提供國軍經產銷履歷驗證的國產豆奶，目前貨源、配送都已協調完畢，供應沒有問題，預計下週上路，初步規畫供應到4月30日。

對於有媒體報導，相關計畫是為了要補足雞蛋缺口，蘇茂祥澄清兩者並無關連，這個計畫純粹是為了配合「大糧倉計畫」、推廣國產大豆而推動。

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農委會新聞資料表示，農糧署自民國105年開始推動「大糧倉計畫」，輔導水稻田轉作大豆等雜糧、鼓勵加工業者研發創新產品。並推廣國、中小學童飲用具產銷履歷驗證國產黑豆奶、黃豆奶，也有校園配合減塑政策，以豆漿機現磨新鮮豆漿供學童飲用。

農委會指出，大豆營養價值高，有「豆中之王」之稱，除富含優質植物性蛋白質外，更具有鈣質、卵磷脂、異黃酮、不飽和脂肪等營養成分。（編輯：李亨山）1120313