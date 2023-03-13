更多編輯台推薦新聞：
張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓
運動

張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓

俄烏戰爭陰影下 西線無戰事奪奧斯卡國際影片獎
娛樂

俄烏戰爭陰影下 西線無戰事奪奧斯卡國際影片獎

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

台灣棒球啦啦隊超拚 MLB專文讚是一門藝術
運動

台灣棒球啦啦隊超拚 MLB專文讚是一門藝術

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
核二2號機明天除役 經部：大潭通霄新機組130萬瓩補缺口
首頁 / 生活

推廣國產豆奶 農糧署20日起每週供應國軍2次

2023/3/13 16:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北13日電）農糧署今天表示，為推廣國產大豆製造的產銷履歷豆奶，3月20日起連續6週將每週供應國軍2次豆奶，預估共供應216萬瓶，至於如何搭配餐食，由國軍自行安排。

行政院農委會農糧署副署長蘇茂祥今天告訴中央社記者，將提供國軍經產銷履歷驗證的國產豆奶，目前貨源、配送都已協調完畢，供應沒有問題，預計下週上路，初步規畫供應到4月30日。

對於有媒體報導，相關計畫是為了要補足雞蛋缺口，蘇茂祥澄清兩者並無關連，這個計畫純粹是為了配合「大糧倉計畫」、推廣國產大豆而推動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

農委會新聞資料表示，農糧署自民國105年開始推動「大糧倉計畫」，輔導水稻田轉作大豆等雜糧、鼓勵加工業者研發創新產品。並推廣國、中小學童飲用具產銷履歷驗證國產黑豆奶、黃豆奶，也有校園配合減塑政策，以豆漿機現磨新鮮豆漿供學童飲用。

農委會指出，大豆營養價值高，有「豆中之王」之稱，除富含優質植物性蛋白質外，更具有鈣質、卵磷脂、異黃酮、不飽和脂肪等營養成分。（編輯：李亨山）1120313

#農委會農糧署
#蘇茂祥
#農委會
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族