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中南部水情吃緊 估22日鋒面通過有望降雨

2023/3/13 17:41（3/13 18:02 更新）
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氣象局表示，22、23日可能有鋒面通過，中南部也有降雨機會。圖為民眾穿著厚重衣物前往南港車站搭車。（中央社檔案照片）
氣象局表示，22、23日可能有鋒面通過，中南部也有降雨機會。圖為民眾穿著厚重衣物前往南港車站搭車。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北13日電）氣象局表示，今晚明晨中部以北仍要留意攝氏14度左右的低溫，雖然這兩天有一波水氣通過，西半部山區局部短暫雨，但水氣不盛；22、23日可能有鋒面通過，中南部也有降雨機會。

中央氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，今晚明晨仍是大陸冷氣團影響，中部以北低溫約14、15度，局部地區會更低一些；今天白天北部及東北部高溫約15、16度，明天白天將回升至21、22度，其他地區25至27度。

張承傳表示，明天起各地氣溫逐日回升，但因輻射冷卻影響，早晚氣溫仍低；預估17日西半部高溫28至30度，低溫約21、22度；18、19日有一波東北季風增強影響，高溫下降至23、24度，低溫約16、17度；預估之後東北季風減弱，各地氣溫會再回升。

降雨方面，張承傳表示，今明兩天有一波華南中層水氣通過，基隆北海岸及西半部山區有局部短暫雨，大台北地區也有零星短暫雨，雖然西半部山區有局部短暫雨，但就南部而言，降雨情況並不明顯。

張承傳指出，18、19日轉為東北季風影響，降雨區域為迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲的天氣。

張承傳說，若拉長時間來看，下一波比較可能有明顯水氣影響的時間點可能會是在22、23日，屆時有鋒面通過，中南部地區不排除也有降雨的機會；然而已經是末期預測，仍有很大的不確定性，需要再觀察。

張承傳提醒，今明兩天基隆北海岸、東北部及東部沿海易有長浪；另外，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門有9至10級強陣風，基隆北海岸、東半部沿海空曠地區及馬祖也有較強陣風。（編輯：管中維）1120313

#張承傳
#中央氣象局
#基隆市
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