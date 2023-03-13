農委會：國軍雞蛋供應穩定 每日維持1.4萬盒

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（中央社記者曾以寧台北13日電）農委會今天針對國軍所需雞蛋表示，過去1年每日約供應1萬4000盒、每盒10顆，目前供應穩定。農委會並為國軍加菜，3月20日起至4月30日每週供應2次國產豆漿，讓營養升級。

行政院農委會今天透過新聞稿表示，針對各界關心國軍所需雞蛋供應情形，國軍副食品所需的農漁畜產品都有相關合約，由業者依照合約供應，農委會也全力提供農漁畜產品，確保國軍攝取充足均衡的營養。

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農委會指出，除了國軍既定菜單，農委會再為國軍加菜，預定3月20日到4月30日，每週提供國防部產銷履歷豆漿2次，讓營養升級，也藉此鼓勵國軍食用國產雜糧、推廣產銷履歷豆製品，「並非以豆漿取代國軍雞蛋所需」。

農委會農糧署副署長蘇茂祥稍早接受中央社記者採訪表示，目前國產豆漿貨源、配送都已協調完畢，供貨沒有問題，預估6週共供應216萬瓶；至於如何搭配餐食，將由國軍自行安排。（編輯：張雅淨）1120313