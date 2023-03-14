退休師吃止痛藥多年得腎病 搭配中醫治療獲改善

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奇美醫學中心中醫部主治醫師陳曉瑱（圖）14日在衛教宣導會發表與大林慈濟醫院合作研究，發現類風濕關節炎病人服用科學中藥能有較低慢性腎病風險。中央社記者楊思瑞攝 112年3月14日

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（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南1名退休教師因常感覺手指關節疼痛，長年服用非類固醇類止痛藥，被診斷出類風濕性關節炎及末期慢性腎臟病，經中西醫合併治療約半年，脫離腎衰竭風險，關節疼痛也獲改善。

奇美醫學中心中醫部主治醫師陳曉瑱今天在院內衛教宣導會表示，這名65歲病患在退休前就常感覺手指關節疼痛，原以為是長年教學寫板書導致，因此服用非類固醇類止痛藥緩解，但退休後疼痛持續，經轉介至奇美就醫，診斷為類風濕性關節炎與末期慢性腎臟病。

她說，病患除改用其他治療關節炎藥物，約半年前起接受中醫合併治療，經給予科學中藥搭配衛教，目前已脫離腎衰竭風險，手指關節疼痛也獲得改善。

陳曉瑱進一步指出，非類固醇性抗炎藥物為類風濕性關節治療第一線藥物，但消炎止痛藥是造成腎臟損傷的原因之一；而健保科學中藥有保護腎臟功效，近年來已陸續在大數據、人體試驗、動物實驗上被證實。

她表示，奇美醫學中心中醫部與大林慈濟醫院研究團隊合作，從台灣2000年至2012年全國保險資料庫中檢索出慢性腎病患者與類風濕性關節炎病人進行分析，發現有服用保腎科學中藥的類風濕性關節炎病人，罹患慢性腎臟病風險較未服用者明顯降低，此研究已獲國際期刊採用。

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陳曉瑱強調，過去雖證實非類固醇止痛藥為慢性腎臟病危險因子，科學中藥對止痛與腎臟有保護效果，但未有研究驗證兩者相關性，此研究證實類風濕關節炎病人服用科學中藥，能有較低的慢性腎病風險。

她指出，腎絲球過濾率小於60分的類風濕關節炎病人，因有慢性腎病風險，應避開非類固醇止痛藥物治療，若要服用中草藥或科學中藥，也需由中醫師專業評估與建議，嚴謹把關用藥安全，量身打造個人化用藥治療。（編輯：卞金峰）1120314