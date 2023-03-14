核一低放廢棄物貯存庫建照申請 原能會展開實質審查

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（中央社記者曾智怡台北14日電）因應核一廠除役作業需求，台電在1月30日向原能會提出核一廠除役低放射性廢棄物貯存庫建造執照申請；原能會已在今天完成程序審查，確認台電送審申請書件完整性，後續將進入約1年的實質審查。

核一廠2019年展開除役工作，為後續進入拆廠階段，台電規劃於廠內新建一座低放射性廢棄物貯存庫，用來暫時存放拆廠時產生的低放射性廢棄物，如廢棄金屬、管線等，預計2028年底完工後啟用。

原能會今天透過新聞稿表示，已邀請各領域專家學者與會內組成審查團隊，進行嚴格安全審查作業，確認本案貯存庫的結構安全、輻射安全、輻射防護與監測、意外事件評估、品質保證、組織與訓練等議題，以確保設施的設計安全。

原能會也在今天完成程序審查，確認台電送審申請書件完整性，接著將進行實質審查，時間約12個月，實際期程將視台電對審查意見回復時間與答復品質而調整。

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原能會已將本案申請書件資訊公開於放射性物料管理局網站，後續也將函送地方行政機關協助辦理公告展示，並舉行聽證，聽取社會各界多元意見，使審查作業更為完善。

核一廠自1978年開始運轉，2019年執照屆滿，台電依法提出除役計畫，通過環保署環評、取得原能會除役核可，正式進入除役階段，是全台首座邁入除役的核能電廠，運轉期間總發電量約3380億度。（編輯：潘羿菁）1120314