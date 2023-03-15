雞蛋產量待止跌 農委會與美商洽談進口雞蛋

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（中央社記者楊淑閔台北15日電）天氣雖放晴，雞蛋缺口仍陷膠著。業界今天表示，明天更新的日產量可能再下滑。農委會原計本週進口100多萬顆雞蛋，仍無申請案遞出，農委會同步跟美國業者洽談進口。

雞蛋產量從去年底開始下滑，農委會公告截至目前的日產量為11.1萬箱（每箱200顆）。先前日產量為11.2萬箱時，農委會估計每天雞蛋供應缺口為50萬到80萬顆，顯示缺口變大。為滿足消費者購買需求，農委會規劃到3月底止，從澳洲進口500萬顆雞蛋應急，用以跟加工業交換釋出庫存雞蛋上市。

近日天氣放晴，但因為全國2118場蛋雞場，仍高達近8成是開放式傳統型蛋雞場，產量容易受氣溫變化影響，產量下滑似乎還沒停止。

中華民國養雞協會蛋雞事業產銷督導委員會執行長陳進丁接受中央社電話訪問時說，為了讓業者維持營運，因應產量下跌，產地價已兩度調升，目前每台斤新台幣45.5元，不過蛋商還在加價搶收雞蛋，大約再自行加5元收購，顯示產量下滑還沒止跌，明天農委會更新雞蛋的日產量可能再下滑。

國內產量還沒止跌回升下，進口雞蛋應急方面，除了2月下旬輸入首批36萬顆，農委會原計本週與下週分別進口100多萬顆，月底最後一週進口200萬顆。不過在全球搶購雞蛋的情況下，農委會指出，還沒收到雞蛋輸入的申請案件。

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除了從澳洲進口雞蛋，美國也是農委會洽談進口雞蛋的來源國。美國家禽蛋品出口協會大中華區總監李玉冰接受中央社記者訪問時說，已引介農委會一家美國蛋品業者，雙方應該在洽談中。農委會指出，有跟密西西比州接觸、了解雞蛋出口台灣的可能性。

農委會主委陳吉仲今天在立法院表示，會陸續從澳洲等國洽談進口雞蛋，讓本月雞蛋供應狀況舒緩，預計4月排隊買雞蛋狀況會大幅減緩。中華民國養雞協會也是預計，4月之後，氣溫回暖會趨向穩定，產量會比較穩定。（編輯：李亨山）1120315