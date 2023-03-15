嘉義布袋濕地賞鳥季元年 盼推廣鹽田觀光資源

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嘉義縣政府與雲嘉南國家風景區管理處今年首創「布袋濕地候鳥季元年」，邀請民眾19日起至布袋濕地生態園區賞鳥，當地可觀測到國際瀕危鳥種黑面琵鷺。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 112年3月15日

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（中央社記者黃國芳嘉義縣15日電）嘉義縣政府與雲嘉南國家風景區管理處今年首創「布袋濕地候鳥季元年」，邀請民眾19日起至布袋濕地生態園區賞鳥，進而推廣布袋鹽田濕地的觀光資源。

嘉義縣政府今天發布新聞稿指出，台灣位處東亞、澳洲候鳥遷徙線上，嘉義縣布袋鹽田濕地即是候鳥度冬重要的棲息地，每年的春天候鳥會換上繁殖羽，返回繁殖地育孕下一代。

縣府表示，今年與雲嘉南國家風景區管理處首次在布袋濕地舉辦賞鳥活動，邀請公部門、學術單位、社團組織、在地社區及產業團體代表，共同為「布袋濕地候鳥季元年」揭開序幕，盼讓更多民眾認識布袋鹽田濕地是賞鳥好所在。

嘉義布袋濕地早期為鹽田，因產業變遷而在2001年結束曬鹽，鹽田原地形成良好濕地環境，過去曾觀測過琵嘴鴨、赤頸鴨、尖尾鴨、紅嘴鷗、黑腹燕鷗等候鳥覓食、休息；國際瀕危鳥種黑面琵鷺，今年在布袋棲地數量創新高，普查紀錄最高峰為1429隻，已成愛鳥人士賞鳥勝地。

縣府農業處指出，19日候鳥季開幕當天設有在地美食、社區小物、光電資訊解說、生態宣導及文創市集，安排環園步道定點人員賞鳥解說、濱海植物導覽、拍照打卡區、候鳥驛站影片放映及濕地標章宣講等系列活動。

農業處表示，布袋鹽田濕地除了生態資源，還有豐富的鹽業歷史及鹽村人文故事，縣府正規劃布袋鹽田濕地生態廊道營造計畫，將設計相關旅遊行程、友善賞鳥設施，以推廣布袋濕地觀光資源。（編輯：陳仁華）1120315