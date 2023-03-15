台灣旅客愛赴日本旅遊 星野集團：海外遊客之首

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（中央社記者余曉涵台北15日電）COVID-19疫情後不少台灣旅客赴日本旅遊，日本星野集團也觀察到，這個雪季海外旅客人數以台灣旅客為最多，分析主因是台灣及日本都無大量裁員等4個原因。

星野集團今天舉行北海道春夏記者暨同業說明會，會中不少航空公司分享，這個雪季（去年12月到今年3月）飛往北海道的載客率都高達8成5到9成，且飛往日本的旅客的旅遊天數都從短天數拉長為長天數。

星野集團北海道事業部部長相內學指出，根據日本統計資料，台灣飛往北海道的航班已經恢復到疫情前的73%，而以星野度假村來說，海外觀光客的部分已經是台灣旅客為最大宗。

業者分析，快速恢復的原因可歸功於台灣及日本皆「無大量裁員」；疫情期間也透過新聞及旅展等持續的宣傳造就「不間斷的行銷」；日本一開放國境即前往踩線及在台教育訓練的「提前部署」；各大航空公司搭配推出合作方案的「異業結合」等。

不過日本與台灣同時也面臨旅館業人力缺乏的狀況，相內學說，星野集團將會積極招募人才，預計今年5月也將在台灣招聘相關員工。

針對春夏2季，星野集團表示，位於TOMAMU山海拔1088公尺處，夏季最知名的「雲海平台」，今年將於5月11日登場，同時陸續也將安排露營、狗狗跑道等活動。（編輯：陳政偉）1120315