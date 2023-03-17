民團籲醫師納勞基法 促衛福部加速修法保障

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（中央社記者郭建伸台北17日電）台北市醫師職業工會今天偕民團及跨黨派立委舉行記者會，指出總統蔡英文競選時曾提出醫師納勞基法政見，但衛福部草擬的醫療法勞動專章修正草案仍未提出，呼籲衛福部應拿出魄力，加速修法保障執業醫師。

台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫、台灣醫療改革基金會執行長林雅惠等人今天偕民進黨立委洪申翰、時代力量立委王婉諭、台灣民眾黨立委賴香伶舉行記者會，除了提出民間版醫師法修正草案，也呼籲衛福部儘速提案。

陳亮甫表示，雖然2019年起有部分醫師納入勞基法，但比例不到10%，仍有許多醫師未受到保障；工會至今不時接獲「在同一家醫院工作卻一年一聘」、「高額違約金」、「離譜競業禁止條款」等申訴，外界只看到醫師光鮮亮麗的一面，不見醫療產業勞動環境之苦。

陳亮甫指出，工會等與跨黨派立委合作，提出工會版本醫療法修正草案，其中包含遏止定期契約濫用、禁止高額賣身綁約、競業禁止規範比照勞基法等，盼以此防治勞資爭議。

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林雅惠表示，若醫師遭院方惡意不續聘，犧牲的不僅是醫師勞權，也恐釀病人安全與醫糾爭議；近年醫療體系走向托拉斯財團化，醫師群體已經逐漸從獨立自主經營變成受僱，而醫師長時間處於高工時、高壓力下，也可能會過勞、工殤。

林雅惠指出，沒有勞安就沒有病安，受僱醫師應享有基本的勞動人權保障，呼籲主管機關拿出決心與魄力且加速修法，提出醫師納勞基法的具體改革時間表，才能保障醫病權益。（編輯：張均懋）1120317