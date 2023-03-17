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安平商港及周遭劃設空品維護區 113年3月生效

2023/3/17 13:22（3/17 13:46 更新）
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台南市政府公告劃設「安平商港及部分聯外道路與周邊區域」為台南第二處空氣品質維護區，同時也包含鄰近的龍崗國小，確保學童健康，113年3月20日生效。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月17日
台南市政府公告劃設「安平商港及部分聯外道路與周邊區域」為台南第二處空氣品質維護區，同時也包含鄰近的龍崗國小，確保學童健康，113年3月20日生效。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月17日
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（中央社記者張榮祥台南17日電）台南市政府公告第二處空氣品質維護區「安平商港及部分聯外道路與周邊區域」，管制全期別柴油大客（貨）車，須有1年內排煙檢測合格紀錄，明年3月20日生效，違者將開罰。

台南市政府環保局今天發布新聞稿指出，市府今年3月8日公告劃設「安平商港及部分聯外道路與周邊區域」為台南第二處空氣品質維護區，同時也包含鄰近的龍崗國小，確保學童健康。

環保局表示，此公告民國113年3月20日生效，屆時全天24小時管制全期別柴油大客（貨）車，須有1年內排煙檢測合格紀錄，才能進入空品維護區管制範圍，違者將依空氣污染防制法處新台幣500元至6萬元罰鍰。

台南市長黃偉哲說，安平商港船舶運輸貨物往來頻繁，也有觀光客船往返安平商港及澎湖，每年數千輛柴油大客車、大貨車出入此區域；龍崗國小位於安平港聯外道路旁，也受到懸浮微粒、氮氧化物及一氧化碳等空污物影響，劃設空品維護區管制範圍，有助於敏感族群的健康。

環保局長許仁澤表示，台南首處空氣品質維護區「奇美博物館及台南都會公園」，去年7月1日正式管制後，進入管制範圍的柴油大客（貨）車未取得排煙檢驗合格標章比例從76.7%降至48.7%，空品維護區機車未定檢率5.2%，也明顯低台南市車籍未定檢率6.8%；PM2.5及CO濃度也較鄰近微感器及交通測站低約23%及36%。

環保局人員說，「安平商港及部分聯外道路與周邊區域」公告生效前是宣導期，環保局將透過設置告示牌及標示牌、發放宣導單、電台廣播、環保局臉書（facebook）、市府Line推播等加強宣導。

此外，環保局自公告日起也將藉由設置車牌辨識系統，寄發提醒通知給未符合管制規定的車輛，避免受管制車輛車主不知管制規定而受罰。

目前，環保局積極尋找其他具代表性學校、醫院等敏感族群經常出入的區域，再規劃第三、四處等空品維護區，以改善台南空氣品質。（編輯：郭諭儒）1120317

#環保局長
#台南市
#安平商港
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