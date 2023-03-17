逕行屏東鑿井惹議 水利署：優先啟用高雄端水井

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（中央社屏東縣17日電）水利署南區水資源局在屏東鑿井取水卻未知會屏東縣政府，縣長周春米要求停工，水利署長賴建信今天致歉表示，優先啟用高雄端水井，不足時才會動用屏東端水井，待旱象解除不再使用。

因應南部地區30年來降雨最少旱象，行政院核定「2023年穩定南部供水抗旱計畫」，高屏溪沿岸增鑿50口水井，其中28口就在屏東縣境內，地方認為未舉辦說明會就鑿水井取水，引發民怨，屏東縣長周春米也要求停工。

屏東縣政府發布新聞稿表示，賴建信今天率南水局人員向屏東縣政府致歉；中央抗旱應變中心指揮官經濟部長王美花也致電周春米說明，水利署除暫緩停工，也將邀請專家學者至高屏溪勘查確認無虞，同時上網公開水情資訊，確保不影響屏東地區民生、農業灌溉供水，並允諾抗旱結束後停止使用。

周春米表示，南部地區600天沒有下大雨，各縣市水情吃緊，尊重中央抗旱措施，但不解南水局為何不告知屏東縣政府就施工，讓水情穩定的屏東鄉親卻顯得緊張。

周春米說，屏東願意與大家一起度過旱災考驗，但前提必須將資訊公開透明，要求水利署提出完備措施，化解民眾憂慮，讓民眾安心後再繼續施工。

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賴建信表示，屏東有豐富地下水資源、牡丹水庫及伏流水，水情穩定，高雄有水無庫，嘉義跟台南則是有庫無水，才會在這段大旱期間做水源調度，而鑿井、輸水管都是臨時性，若未來高雄供水持續吃緊，將優先啟用高雄端的水井，不足時才會動用屏東端的水井，待旱象解除就不再使用。

賴建信強調，屏東水情穩定，抗旱調度過程會在網站隨時公布屏東地下水即時水位，只要到達管理警示水位就立即停止調度，保障屏東民生、農業灌溉用水需求，也會邀集專家學者就屏東地下水狀況做公開透明的解析，讓民眾安心。（編輯：謝雅竹）1120317