桃園密醫替人針灸 最多可關5年罰150萬元

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（中央社記者葉臻桃園18日電）桃園市衛生局日前在桃園區一處民宅，查獲不具醫師資格的密醫替民眾針灸，針灸針等物皆無衛生福利部許可字號；衛生局說，依醫師法最高可處5年以下有期徒刑、150萬元罰金。

桃園市政府衛生局今天發布新聞稿表示，日前接獲民眾陳情，桃園區永安路有不具醫師資格的密醫，私下在民宅替人執行醫療行為，經派員稽查，發現一名不具中醫師資格的男子正在替民眾針灸，現場還查獲大量沒有衛生福利部許可字號的針灸針及艾條等物，全案移送法辦。

衛生局表示，該男子不具中醫師資格卻為他人針灸治療，依醫師法規定，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上150萬元以下罰金。

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衛生局統計，單就移送法辦的密醫案件，民國110年共查獲7件、去年查獲3件，其中以製作假牙案共6件最多，而這些密醫使用的醫療器材與藥品，大多是自行從國外網站購買輸入，未經衛生福利部核准，品質及偽禁藥問題堪憂。

衛生局呼籲，合法醫療機構會刊登醫療機構名稱、開業執照，醫療人員也會配戴執業執照，民眾有就醫需求應找合格醫師，勿因價格低廉選擇密醫，以免器械消毒不完全，增加C肝等各項傳染病風險，後續也可能衍生醫療糾紛。（編輯：張銘坤）1120318