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吳德榮：24日前高溫上看34度 週末北部轉有雨

2023/3/19 08:30（3/19 08:49 更新）
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氣象專家吳德榮表示，19日起北台灣氣溫略升，22至24日各地暖熱如夏，高溫約攝氏32至34度。圖為台北街頭民眾撐傘遮陽。（中央社檔案照片）
氣象專家吳德榮表示，19日起北台灣氣溫略升，22至24日各地暖熱如夏，高溫約攝氏32至34度。圖為台北街頭民眾撐傘遮陽。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北19日電）氣象專家吳德榮今天表示，今天起北台灣氣溫略升，22至24日各地暖熱如夏，高溫約攝氏32至34度，台東留意氣流過山沉降增溫；預估週末有鋒面接近，可望為北部帶來相對較明顯雨量。

根據中央氣象局網站，今天清晨本島平地最低溫為嘉義市東區、苗栗縣三灣鄉，皆為14.6度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天仍受微弱東北季風影響，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲。

吳德榮提到，今天北台灣氣溫略升，中南部白天微熱，日夜溫差大；今晚明晨北方有雲系接近，桃園以北偶有零星飄雨。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天白天起至24日南方氣團逐漸增強，各地轉為晴時多雲，氣溫逐日回升，白天漸熱、早晚偏涼，日夜溫差大；西半部清晨及金馬易有霧。

吳德榮說，22日至24日「暖熱如夏」，各地區最高溫將升至32度到34度，台東地區因氣流過山沉降增溫，氣溫會升得更高。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，25日至28日鋒面在華南至台灣北部一帶活動，期間鋒面雨帶有觸及台灣的機會，由於是第7至10天的模擬，降雨時空分布有較大「不確定性」，模式亦不斷調整中，須持續觀察。

吳德榮強調，綜合各國最新模式的模擬，此波降雨可望為北部帶來相對較明顯雨量，但若期待一波降雨，即能解決全台缺水，那就不太實際了。（編輯：陳仁華）1120319

#吳德榮
#台灣
#中央氣象局
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