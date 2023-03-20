金門職業傷病網絡醫院揭牌 造福在地勞工身心

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（中央社記者黃慧敏金門縣20日電）金門縣過去為全國少數未設立職業傷病診治網絡醫院的地區。金門醫院今天表示，「金門地區職業傷病診治網絡醫院」揭牌後，地區勞工就業安全及身心健康可獲得進一步照顧。

揭牌儀式在金門醫院1樓展演大廳舉行，勞動部次長李俊俋、衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐、台北榮民總醫院副院長林永煬、北榮職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌和立委陳玉珍等人見證。

金門醫院院長王世典表示，金門縣過去為全國少數未設立職業傷病診治網絡醫院的地區；在勞動部職安署協助下，院方與北榮簽訂職業傷病診治網絡醫院合作協議書，由北榮職業醫學及臨床毒物部的職業醫學科醫師支援，1月起每月開設1至2診次職業傷病門診。

院方表示，職業傷病門診可提供勞工職業傷病診治、職場相關工作環境危害評估與健康諮詢、職災保險給付與鑑定諮詢、醫療復健及相關資源轉介等優質醫療服務。目前由楊振昌和北榮職業傷病診治整合服務中心主持人吳明玲輪流到金服務。

金門醫院說明，因應就近提供離島居民職業災害勞工者醫療服務，院方在2022年12月底完成勞動部職業傷病診治網絡醫院申請與登錄，並今年1月6日起新增「職業醫學科門診」，今天揭牌。

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金門醫院為唯一地區醫院，副院長董文雅簡報指出，醫院總開放病床數共304床，設置內外兒科、婦產科、骨科、神經內外科、復健科、精神科、急診醫學科等18個診療科別；另有心臟血管照護中心、透析中心、兒童發展聯合評估中心、內視鏡診斷暨治療中心、體外震波碎石中心、人工生殖中心、癌症治療等專業醫療服務。

董文雅表示，目前院方自聘有50名醫師，其中醫師主要來源為衛福部原住民及離島地區醫事人員養成計畫醫保生，金門縣籍醫師比率已近8成，民眾一般所需專科科別都可由醫院提供服務；人力若仍不足或特殊專科需求，由中央、縣府，以及軍醫透過「補服隊勤」支援。（編輯：孫承武）1120320