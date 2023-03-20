大湳變電所事故需汰換電纜 台電暫停供電施工36小時
2023/3/20 16:46（3/20 17:22 更新）
桃園市八德區台電大湳變電所17日發生火警，造成6476戶一度停電1分鐘。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 112年3月17日
（中央社記者曾智怡台北20日電）日前桃園大湳變電所變壓器故障失火，波及電纜及相關設備受損。台電今天表示，將安排汰換相關電纜設備，經與用戶協調，預計施工時間為21日凌晨零時至22日中午12時，停電時間共36小時，如提早完工將提前復電。
桃園市八德區大湳變電所變壓器17日晚間10時22分失火，造成6476戶停電1分鐘，台電在10時23分先行轉供恢復供電，火勢也在晚間11時8分獲得控制；台電後續將展開變壓器更換工程，因已轉供，不需停電作業。
不過，事故臨近工業區廠商反映收到停電通知，台電表示，因大湳變電所火災事故，電纜及相關變電設備受損，為提升供電穩定及安全，台電安排汰換相關電纜設備，經與用戶協調，預計施工時間為3月21日凌晨零時至3月22日中午12時。
台電補充，如工程提早完工，將通知用戶提前恢復供電。（編輯：潘羿菁）1120320
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