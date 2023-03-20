台南「永康臨時轉運站」 3/24中午啟用

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（中央社記者楊思瑞台南20日電）南市府為改善鹽行地區國道客運路邊停靠爭道亂象，規劃在永康物流及轉運專區內興建轉運站，且於工程過渡時期先行設置臨時站，臨時站已近完工，將於24日中午12時啟用。

台南市交通局長王銘德今天表示，經市長黃偉哲日前現勘轉運站用地後，深感地方鄉親對交通改善期盼，當場指示交通局應於1個半月內先行完成臨時轉運站，經全力趕工以及協調各客運業者，趕在清明連假疏運尖峰前啟用。

王銘德指出，轉運站在規劃階段原本暫稱為永安轉運站，因位處永康交流道口，也是外地民眾進出台南門戶，考量地名辨識性，並尊重地方建議，正名為「永康臨時轉運站」，未來永久站也將一併沿用此站名。

公共運輸處長吳俁之表示，永康臨時轉運站採最經濟、最有效率方式完工啟用，迅速解決鹽行地區交通問題，周邊道路號誌、標誌、標線也都全盤檢視修正完成；永久轉運站工程也已準備發包，預定開工後一年半之後啟用移入永久站。

依交通局資料，「永康臨時轉運站」位於永康物流轉運專區內，永運一路及永運二路口，利用「廣停」用地規劃，採路邊停靠設計，有3席國道客運候車月台，設置100席汽車格位、75席機車停車位。雖是臨時站，也有臨停接送區、無障礙臨停區及計程車排班區，十分便利，另利用貨櫃屋作為臨時轉運站售票處及候車室，日後均可回收，簡約且環保。

「永康臨時轉運站」24日中午12時啟用，和欣、統聯、國光等3家國道客運業者將全數進駐，上下車均改停靠永康臨時轉運站，原來在中正北路台1線沿線交流道下及鹽行路口各站位也同步取消不再停靠，提醒民眾注意改至新站搭乘。

為便利接駁轉乘，大台南5路公車同步延駛至臨時轉運站，每日有88班次，採全新電動公車行駛，無論是接駁到鹽行地區或台南市區都相當便利。

此外，轉運站營運初期，交通局自24日至4月5日安排接駁車，由原站點接送至臨時轉運站搭乘，每30分鐘1班車，24小時營運，接駁車將實施至清明連假結束為止，以利民眾熟悉臨時站點。（編輯：孫承武）1120320