28國手赴國際展能節技能競賽 陳建仁盼為台爭光

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行政院長陳建仁（右2）20日晚間出席「第10屆國際展能節職業技能競賽授旗典禮」，為即將參與26職類技能競賽的28名國手加油打氣。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年3月20日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場20日電）行政院長陳建仁今晚出席「第10屆國際展能節職業技能競賽授旗典禮」，為即將參與26職類技能競賽的28名國手加油打氣，除授旗外，也肯定國手備戰的辛勞，並給予祝福。

第10屆國際展能節職業技能競賽（10th International Abilympics）將於22日至25日在法國梅斯（Metz）舉辦，陳建仁晚間前往台北諾富特華航桃園機場飯店，出席「第10屆國際展能節職業技能競賽授旗典禮」，為將在今晚出國的選手們授旗打氣。

陳建仁致詞表示，「在場都是我們引以為榮的台灣之光」，這項國際技能競賽享有身障技能奧運美譽，透過賽事讓全世界都認識到身心障礙者卓越的才能技藝。

陳建仁提到，勞動部於108年、111年兩度修訂「技能競賽實施及獎勵辦法」，提高獲獎選手的技能競賽獎金，也一併提高培訓團隊獎金，顯示出政府透過積極技能培育，鼓勵國人提升技能水準並為國爭光的用心。

陳建仁感謝國手，裁判、培訓和專業的行政團隊，「台上10分鐘，台下10年功」，榮譽背後往往是無數汗水、痛苦和堅持，選手們能努力付出，才有機會站在國際舞台，代表台灣為台灣爭光，他希望選手們帶著滿滿的祝福迎向挑戰與世界，成為世界之光。

代表接受授旗的選手尤俊昇表示，代表「網頁設計」職類還是會緊張，但要有信心才能拿回好成績，他會用盡最大努力，參賽前，除上課時間外，他克服視覺障礙，每天高密度集訓，反覆練習、優化程式、縮短完成時間，對於競賽充滿信心。

勞動部長許銘春表示，第10屆國際展能節職業技能競賽原本預計2021年8月在俄羅斯舉辦，受疫情及俄烏戰爭影響，歷經延期及取消波折後，國際奧林匹克身心障礙聯合會公告2023年於法國梅斯舉辦。（編輯：李錫璋）1120320