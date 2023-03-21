繁星推薦141系無人錄取 第8類醫科350人次過關

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受少子女化影響，今年繁星推薦有141系無人錄取。圖為學生們手持准考證準備進入考場。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳至中台北21日電）112學年度大學繁星推薦管道今天公告第1類至第7類學群錄取結果，受少子女化影響，今年有141系無人錄取，較去年的78系增加。但第8類醫學系競爭仍然激烈，第一階段有350人次過關。

大學甄選入學委員會今天發布新聞稿，公布112學年度大學繁星推薦入學第1類至第7類學群錄取結果。受到少子女化影響，今年有141系的出現缺額，總計缺額1330個（較去年增加411個）。缺額以及考生後續放棄入學資格後出現的名額，將回流到分發入學管道招生。

第8類學群（醫學系、牙醫系）第1階段篩選結果也於今天公布，通過第8類學群第1階段篩選的考生，後續還要參加參加各校系第2階段指定項目甄試（面試）。

甄選會表示，今年繁星第8類學群醫學系共11校參與招生，提供192個名額，583人次報名，350人次通過第1階段篩選；牙醫系有7校參與招生，提供36個名額，228人次報名，67人次通過篩選。（編輯：李亨山）1120321