台南高雄花東22日防36度高溫 週末起北台轉濕涼

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中央氣象局表示，22日台南、高雄及花東可能有攝氏36度以上高溫。圖為台北市內湖區民眾在樹蔭下野餐。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北21日電）中央氣象局今天表示，明天台南、高雄及花東可能有攝氏36度以上高溫；25日起至28日東北季風增強及華南雲雨區東移，北台灣轉濕涼，中部以北、南部山區易有短暫雨。

氣象局預報員葉致均告訴中央社記者，明天東半部、中部以北山區有零星降雨；各地主要受西南風影響，氣溫偏高，其中東南部可能會有焚風發生，各地高溫達30度以上。

氣象局並發布高溫資訊，明天中午前後台東縣地區，台南市、高雄市近山區或河谷，花蓮縣縱谷為黃色燈號，預估會有36度以上的高溫出現。

葉致均提醒，明天至24日馬祖及金門易有局部霧或低雲，影響能見度。

葉致均指出，23日、24日有鋒面接近，北部、東北部及東部地區有局部短暫陣雨，24日午後中部地區也有局部短暫雷陣雨；北台灣氣溫稍降，24日高溫約25、26度。

葉致均說，25日起至28日東北季風增強及影響，北部及東北部地區天氣轉涼，再加上華南雲雨區東移，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨。

葉致均提到，以目前資料來看，南部降雨以山區為主、平地大致上是多雲，對於水情可能略有幫助，但主要雨勢較顯著的地區仍然以北台灣為主。

氣溫方面，葉致均表示，東北季風影響期間，北台灣高溫降至約19、20度；低溫部分，24日北台灣夜晚清晨約20、21度，25日東北季風增強後會降至15、16度；預計29日東北季風減弱，氣溫會逐漸回升。（編輯：管中維）1120321