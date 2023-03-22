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4縣市高溫恐逾36度 吳德榮估25日中部以北春雷乍響

2023/3/22 08:27（3/22 08:38 更新）
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氣象局22日發布高溫資訊，花東、台南、高雄高溫有機會達攝氏36度以上。圖為民眾在台北流行音樂中心外準備進場。（中央社檔案照片）
氣象局22日發布高溫資訊，花東、台南、高雄高溫有機會達攝氏36度以上。圖為民眾在台北流行音樂中心外準備進場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北22日電）氣象局今天發布高溫資訊，花東、台南、高雄高溫有機會達攝氏36度以上；氣象專家吳德榮表示，預估週末鋒面影響變天，其中25日中部以北部分地區，有聽聞「春雷乍響」的機會。

中央氣象局今天發布高溫資訊，各地天氣晴朗炎熱，東南部地區有焚風發生的機率，今天中午前後台東縣地區，台南市、高雄市近山區或河谷，花蓮縣縱谷為黃色燈號，預估氣溫達36度以上。

氣象局並提醒今天金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，金門已出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至24日南方氣團影響，全台大多晴時多雲，白天「暖熱如夏」、早晚稍涼，各地區最高氣溫將升至32度至36度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，25、26日鋒面影響，北部及東半部有局部陣雨，中部亦有局部短暫陣雨；25日中部以北部分地區，有聽聞「春雷乍響」的機會，北台灣氣溫下降、天氣濕涼，其他地區氣溫略降。

吳德榮說，27至31日鋒面仍在華南至台灣一帶活動，期間鋒面附近的雨帶偶有觸及台灣的機會，對北部、東半部影響較大，愈往南影響愈小；由於是第6至10天降雨的時空分布，已超出模式準確模擬的理論極限，且各國模式亦不斷調整，須持續觀察。（編輯：陳仁華）1120322

#吳德榮
#中央氣象局
#金門縣
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