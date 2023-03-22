月掩金星3/24登場肉眼可觀賞 錯過再等40年[影]

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（中央社記者陳昱婷台北22日電）台北市立天文館表示，「月掩金星」奇景24日晚間登場，平時亮度僅次於月亮的金星將短暫消失，只要朝西方低空就能以肉眼觀看，天文館也會以專業望遠鏡進行直播及解說。

根據台北市立天文科學教育館天象預報，24日晚間7時52分前後，台灣各地將可見到「月掩金星」奇景，平時相當明亮的金星會在短短30秒內從月球暗緣掩入、消失，如日食般令人驚嘆，是今年最令人期待的天象之一。

天文館指出，當天晚間6時許日落後，往西方低空觀看就可見到在眉月上方的金星，過程除了可直接以肉眼欣賞，使用高倍率望遠鏡的觀測效果更佳，天文館將從當晚7時40分起透過「臺北天文館」YouTube頻道進行直播並解說。

天文館說明，月掩金星的發生頻率其實不算低，百年來就有28次，但幾乎都發生在台灣白天時而難以觀測，上次觀測條件如同此次良好得回溯至1895年，下次則要等到40年後、2063年才有機會。

天象預報顯示，金星24日晚間約在7時52分開始掩入，直到晚間8時49分從月球亮緣復出，但此時金星與月球皆已落下地平線而不可見。（編輯：李錫璋）1120322