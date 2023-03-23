舌部潰瘍誤以為火氣大 中年男口腔癌上身

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（中央社記者張榮祥台南23日電）53歲王姓男子維持菸酒及檳榔習慣數十年，半年前出現舌部潰瘍，以為是火氣大，自行購買口腔藥膏塗抹，未見療效後就醫，確診是口腔癌，立刻接受手術等治療，恢復良好。

台南市立安南醫院今天發布新聞稿指出，53歲王男是建築工人，每天藉由嚼檳榔、抽菸與飲用藥酒提振精神，此習慣維持數十年不變，但半年前出現舌部潰瘍，一開始以為只是火氣大，自行購買口腔藥膏塗抹，未見療效後就醫，切片確診是口腔癌第三期。

醫院隨即安排手術，王男再陸續接受放射線與化學治療，加強效果；王男在治療期間也戒除菸酒及檳榔，目前恢復良好，重回職場，扛起家中經濟重擔。

安南醫院耳鼻喉科醫師成存芝表示，台灣每年約有7000人至8000人確診口腔癌，逾3000人因口腔癌過世；口腔癌好發於50歲至60歲的中年男性，菸、酒、檳榔是最常見的導因元兇。

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成存芝說，口腔癌常見癌前病變，包括白斑、紅斑、紅白斑與黏膜下纖維化，不同症狀有定期追蹤、雷射燒除等處理方式，必要時須安排切片檢查；若口腔內有超過2週無法癒合的潰瘍或硬塊，應儘早就醫。

目前，口腔癌治療以手術為主，切除口腔病灶，大部分患者也須接受頸部淋巴結廓清，將癌細胞可能竄逃的路徑一併清除；切除後若口腔缺損較大，需加做皮瓣重建，再依臨床狀況與病理報告，評估後續是否做放射線與化學治療。（編輯：李亨山）1120323