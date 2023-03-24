四技申請入學應變機制 COVID-19中重症考生適用

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（中央社記者陳至中台北24日電）技專校院招生策略委員會今天公布112學年度「科技校院日間部四年制申請入學」應變機制，因COVID-19中重症住院隔離，無法參加學測或到校面試的學生適用，輕症及無症狀則不能申請。

隨著COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情趨緩，各項考招管道也逐步放寬，例如今年度的學科能力測驗（學測）就開放輕症、無症狀、快篩陽性的考生到「居護考區」應試。

「科技校院日間部四年制申請入學」開放學生以學測成績申請，技專招策會今天發布新聞稿指出，考生如果在學測考試期間，因COVID-19中重症須住院隔離，導致無法應試，可申請應變措施。經審核通過，可直接通過第1階段，但第2階段仍要到校參與，學測占分將平均分配到學習歷程備審資料、到校複試項目。

如果是第2階段期間，因中重症須住院隔離無法到場，一樣可提出申請。經審核通過，到校複試項目占比將調整到學習歷程備審資料，學測占比則維持。輕症、無症狀考生，未到考則視同缺考，不屬專案申請對象。

如果考生因疫情既無法參加學測，也無法到校複試，則完全以學習歷程備審資料成績計算，一樣要申請並通過審核。

招策會主任委員王錫福表示，中央流行疫情指揮中心逐步鬆綁防疫措施，目前已進入輕症個案免通報、取消強制隔離的階段。四技申請入學的相關應變機制，也將依指揮中心規範滾動修正。（編輯：陳政偉）1120324