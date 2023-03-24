中興大學校長遴選 3名候選人名單出爐

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（中央社記者趙麗妍台中24日電）國立中興大學校長薛富盛任期到7月31日屆滿，繼任校長遴選候選人名單今天出爐，包括前科技部司長、陽明交大生命科學院教授陳鴻震及興大2名副校長林俊良及詹富智等3人參選。

中興大學今天發布新聞稿指出，薛富盛任期將在112 年7月31日屆滿。本次遴選經由學校代表、校友代表及社會公正人士、教育部代表組成校長遴選委員會，自1月12日起至2月13日止公開徵求推薦校長候選人。

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3月23日中興大學校長遴選委員會第2次會議決議，公告3名校長候選人名單，分別是前科技部生科司司長、陽明交大生命科學院教授陳鴻震以及2名現任副校長林俊良、詹富智。目前校方正進行遴選作業，新任校長將於今年8月1日上任。

遴委會表示，4月13日在校內舉辦校長候選人治校理念說明會後，4月27日辦理全校編制內專任講師以上教師及研究人員進行同意權投票，每名校長候選人須通過投票人數1/5以上基本門檻，才能進入選定校長人選階段。（編輯：謝雅竹）1120324