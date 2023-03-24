苗栗鐵道自行車迎200萬人次 抽日本旅遊大獎

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（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）苗栗縣三義舊山線鐵道自行車迎接200萬搭乘人次，結合縣內旅宿業及日本輕井澤觀光協會辦抽獎活動，最大獎價值新台幣6萬元包含東京雙人來回機票、輕井澤住宿及觀光列車券等。

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸解封，觀光旅遊業復甦，苗栗縣政府今天與鐵道自行車營運廠商在三義龍騰斷橋南段秘境前舉辦「迎接第200萬搭乘人次」記者會，結合日本輕井澤觀光協會及長野縣信濃鐵道共同行銷，推薦舊山線旅遊特色，希望將苗栗雙慢城及各鄉鎮市以「大慢城」概念推向日本市場，促進雙方旅遊交流。

舊山線鐵道自行車營運廠商、祺峰休閒事業有限公司董事長游志勇表示，鐵道自行車自2019年7月營運至今，已逾180萬人次搭乘，為迎接第200萬遊客，聯合苗栗在地業者以及日本輕井澤觀光協會、長野縣信濃鐵道辦理國際行銷，預計自搭乘人數達第190萬人次開始，每2萬人抽獎1次，共計抽獎5次。

游志勇說，前4次抽獎獎項依序為台北東京雙人來回機票、享沐時光莊園渡假酒店住宿券1份、蘇維拉莊園住宿券1份、泰安觀止溫泉會館住宿券1份；最後迎接第200萬人次的抽獎，將送出價值6萬元的暢遊日本大獎，包含台北東京雙人來回機票、輕井澤住宿（1泊2食）及信濃鐵道觀光列車六文乘車券。

記者會中，日本輕井澤觀光協會會長土屋芳春、長野縣信濃鐵道社長土屋智則也透過視訊祝賀舊山線鐵道自行車將迎來200萬人次搭乘。土屋芳春提到，輕井澤附近有座眼鏡橋與三義鄉「龍騰斷橋」同樣款式，兩地都有代表性的木雕文化，雙方之間還有非常多故事與連結值得深度探討交流。

苗栗縣長鍾東錦表示，舊山線為苗栗縣重要文化資產，也是台灣世界遺產潛力點，鐵道自行車以低碳、環保、健康的生態旅遊型態，成功活化停駛多年的鐵道，帶動周邊商圈發展，創造經濟價值，他日前率團赴新加坡考察，對方對鐵道自行車的詢問度也相當高。

鍾東錦說，台日關係向來友好，日本也是許多台灣人出國旅遊的首選，期盼透過旅遊合作，促進雙方民間交流，帶動苗栗國際觀光發展。

縣府文觀局指出，適逢苗栗桐花祭及螢火蟲季節到來，騎乘鐵道自行車不僅可感受鐵道工程百年來的精彩人文歷史，更可徜徉在苗栗山林間「四月雪」紛飛的浪漫和繁星點點的螢光之美，歡迎民眾購票搭乘舊，就有機會抽大獎，詳細資訊可洽舊山線鐵道自行車官網。（編輯：張銘坤）1120324