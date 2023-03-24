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台北101響應國際關燈日 25日晚間8時30分熄燈

2023/3/24 22:50
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（中央社記者劉千綾台北24日電）響應國際關燈日，台北101將於明天晚間8時30分起關閉大樓外牆燈光，並呼籲租戶攜手關閉非必要燈光，直至晚間11時；台北101表示，響應關燈活動至今16年，期盼延續發揮永續建築的影響力。

台北101今天透過新聞稿表示，響應由世界自然基金會（WWF）自2007年發起的「Earth Hour 關燈一小時」活動，將於25日晚間8時30分起關閉大樓外牆燈光，並呼籲租戶攜手關閉非必要燈光，直至晚間11時。

台北101指出，從2007年開始響應關燈活動，至今已16年；據統計，台北101關燈1小時可省下91度電。

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台北101表示，作為全球最高綠建築，盼延續發揮永續建築的影響力，呼籲大眾重視實踐低碳生活、改變過度消耗地球資源的生活習慣；也希望大眾意識到守護地球其實並不難，勿以善小而不為，只要透過簡單的關燈行動，就能做出貢獻。

「Earth Hour關燈一小時」活動由世界自然基金會於2007年在雪梨發起，倡議每年3月的最後一個週六，在晚上8時30分，關上不必要的電燈1小時，目前全球已經有超過192個國家與區域，超過1萬8000個世界地標一起關燈響應。（編輯：楊蘭軒）1120324

#台北市
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