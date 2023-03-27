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與台建交40週年 聖克里斯多福贈高市圖6本英文書

2023/3/27 13:49（3/27 14:36 更新）
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台灣與加勒比海友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦建交40週年，駐台大使范東亞（後排左5）27日捐贈6本英文圖書給高雄市立圖書館，高雄市副市長羅達生（後排右4）等人出席並合影。中央社記者林巧璉攝 112年3月27日
台灣與加勒比海友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦建交40週年，駐台大使范東亞（後排左5）27日捐贈6本英文圖書給高雄市立圖書館，高雄市副市長羅達生（後排右4）等人出席並合影。中央社記者林巧璉攝 112年3月27日
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（中央社記者林巧璉高雄27日電）今年是台灣與加勒比海友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦建交40週年，駐台大使范東亞今天捐贈6本英文圖書給高市圖；他說，透過閱讀能讓台灣更了解克國，加深兩國情誼。

高雄市立圖書館今天舉行贈書儀式，副市長羅達生致詞時表示，藉由交流、贈書活動能讓民眾更了解邦交國，也感謝范東亞在深化兩國文化教育交流的努力；今天的活動是起手式，未來會繼續加深兩國語言、教學合作。

范東亞上台時先以中文開場：「我會說一些中文，但我今天用英文說，也讓大家練習一下聽力」，語畢眾人笑著鼓掌。

范東亞說，這6本書都出自於克國作家，他們致力保護克國歷史文化，藉由這些書能跨越藩籬，拉近兩國人民距離，希望所有台灣人都能閱讀、欣賞克國的故事。

他也說，自己上任後已走訪5所學校，克國與台灣建交40年，兩國是值得信賴的夥伴和朋友，在教育、衛生農業、環境保護等領域上也有很多交流與合作。

贈書後，范東亞也邀請道明中學、新甲國小、前金國小的學生和他一起朗讀The Masquerade Dance；活動也邀請克國留學生與小學生互動，留學生表演時也邀請范東亞、羅達生等人一起上台跳舞，贈書活動歡笑聲不斷。

高市圖表示，這次贈送的英語書有3本兒童繪本，分別是My ABC Book About St.Kitts & Nevis、Oma Lu's Visit，以及The Masquerade Dance，故事講述克國的歷史、傳統與嘉年華等。

還有以被列入聯合國教科文組織世界文化遺產硫磺山為背景的探險故事Adventure at Brimstone Hill，以及知名作家Caryl Phillips的2部作品，The Final Passage故事述說黑人離開非洲故鄉的艱辛生命歷程， A Distant Shore則探討個人與國家民族身分認同的問題，曾獲選為年度最佳小說並入圍國際筆會/福克納獎。

高市圖發布新聞稿指出，為了讓高雄市民更認識友邦，克國特別贈書給高市圖，這也回應台灣2030邁向雙語化的教育政策，這6本書未來也會透過高市圖「英語列車」深入到更多教育角落。（編輯：陳仁華）1120327

高雄市立圖書館27日舉辦贈書儀式，活動邀請聖克里斯多福及尼維斯留學生與小學生互動，場面有趣熱絡。中央社記者林巧璉攝 112年3月27日
高雄市立圖書館27日舉辦贈書儀式，活動邀請聖克里斯多福及尼維斯留學生與小學生互動，場面有趣熱絡。中央社記者林巧璉攝 112年3月27日
台灣與加勒比海友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦建交40週年，駐台大使范東亞（左）27日捐贈6本英文圖書給高雄市立圖書館，由高市圖代理館長林奕成（右）代表接受贈書。中央社記者林巧璉攝 112年3月27日
台灣與加勒比海友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦建交40週年，駐台大使范東亞（左）27日捐贈6本英文圖書給高雄市立圖書館，由高市圖代理館長林奕成（右）代表接受贈書。中央社記者林巧璉攝 112年3月27日
#范東亞
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