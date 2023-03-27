台中高中生疑遭霸凌輕生 代理校長到任啟動教評會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中27日電）台中某高中生疑遭師長霸凌輕生，教育局將涉案7師長調離現職，代理校長今天已到任，其中，學務主任因有教師身分，將召開教評會決定是否停聘並配合後續調查。

台中市某公立高中生疑在校園內遭師長霸凌，今年2月輕生死亡。台中市教育局日前將校長、主任教官、教官及學務創新人員等7人調離現職，但學生父親認為亡羊補牢，盼不要再有下個受害者。

台中市教育局今天派任督學擔任代理校長上任，除將學務主任調離現職外，另將召開教評會，討論這名學務主任是否停聘、接受調查。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

因應5天清明連假到來，代理校長先與5人調查小組聯繫，盡快敲定調查期程，希望在連假前可以完成相關師生訪談，因該校有逾千名學生，逐一訪談相當費時，調查小組將會採取問券方式，希望在清明連假結束後，可以做出初步的調查結果、懲處意見。

這名高中生父親日前在立委張廖萬堅、人本教育基金會中部辦公室陪同下召開記者會指出，包括學務主任、主任教官及校安等多名人員，長達4個月密集對這名學生公開且非法執行搜身、搜書包、栽贓等行為，學生在今年2月輕生。（編輯：卞金峰）1120327