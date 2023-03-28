桃園狒狒身亡 林務局：預計家衛所下午判斷死因

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在桃園出沒多日的狒狒27日被捕獲，牠因左胸受槍擊而傷重不治死亡，狒狒屍體28日上午近11時送抵台北市立動物園檢疫救傷中心。中央社記者陳昱婷攝 112年3月28日

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（中央社記者陳昱婷台北28日電）流浪多日的狒狒昨天遭槍擊死亡，屍體今天上午運抵北市立動物園進行檢驗，林務局表示，預計下午將屍體送到家畜衛生試驗所判斷死因，至於親緣鑑定有待與專家討論技術可行性。

在桃園出沒多日的狒狒昨天下午被捕獲，牠因左胸受槍擊傷重死亡。屍體今天上午近11時從桃園市送抵台北市立動物園野生動物檢疫救傷中心，隨行的農委會林務局保育組長羅尤娟及桃園市農業局主任秘書黃玉詩隨後接受媒體聯訪。

對於狒狒的死亡，黃玉詩表示，桃園市政府是第一次碰到靈長類脫逃事件，因為比較沒有經驗導致這樣的結果，「向全國關心這次脫逃事件的好朋友致歉」。

黃玉詩說，這次處理上確實有疏忽，桃園市府將審慎檢討，作為未來制定相關處理方式的參考與借鏡，並避免再有類似情事發生。

他指出，圍捕過程仰賴許多熱心民眾的通風報信及參與，所以當時在現場並沒有質疑為什麼會有獵人出現，這名獵人為什麼參與行動仍有待警方查證。

黃玉詩表示，圍捕行動從頭到尾都沒有考慮用獵槍，最多就是在狒狒對人類有危害的時候使用麻醉針，對於牠的死亡「我們也感到非常震驚」。

羅尤娟說明，動物園協助項目包含X光拍攝、斷層掃瞄及採集後續作為物種鑑定所需的檢體，預計下午就會將屍體送到農委會家畜衛生試驗所判斷死因；要不要做親緣鑑定，有待與專家討論技術可行性。（編輯：戴光育）1120328