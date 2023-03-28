男手腳發麻確診慢性脫髓鞘多發性神經炎 全台400人

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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）屏東男子出現手腳發麻，以為末稍循環不良，就醫未獲改善，直到屏東基督教醫院確診為罕見慢性脫髓鞘多發性神經炎，全台僅400人；屏基表示，錯失治療，恐喪失行動力。

屏東基督教醫院今天發布新聞稿表示，61歲陳姓男子去年出現手腳發麻症狀並逐漸虛弱無力，以為是中風、坐骨神經壓迫、心血管疾病，但治療都未獲改善；後來到院內神經內科就診，經過檢查，敲打膝關節竟然無肌腱反射，觸感、疼痛感下降，進一步安排神經傳導檢查，發現神經傳導速度明顯下降，神經產生脫髓鞘反應，才找出真正病因是慢性脫髓鞘多發性神經炎。

陳姓患者說，剛開始發病是顏面神經受到影響，但2隻手掌及腳掌持續發麻，以為是末稍血液循環不好，於是加強運動、泡熱水，沒想到反而症狀加劇，後續更出現上下樓梯無力、步態不穩、握力下降、四肢感覺喪失的情形。

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屏基神經內科主治醫師楊宗霈指出，慢性脫髓鞘多發性神經炎是自體免疫系統攻擊周邊神經的髓鞘，造成運動及感覺神經髓鞘層的破壞，進而導致周邊神經傳導失靈，每10萬人中約有2人會罹患此疾病，全台患者數加總起來約僅400人，好發於50歲至60歲間，男性多於女性；患者會出現四肢麻木、無力、步伐蹣跚，然後逐漸失去痛覺、觸覺、平衡等感知能力。

楊宗霈表示，慢性脫髓鞘多發性神經炎是一種後天慢性疾病會反覆發作，須長期持續控制、治療，學習如何長期共存；如果疾病初期未能及時發現錯失治療，患者會慢慢失去行動能力，甚至影響呼吸，危及性命。（編輯：陳仁華）1120328