更多編輯台推薦新聞：
張育成經典賽表現亮眼 美媒：確定進紅襪開季名單
運動

張育成經典賽表現亮眼 美媒：確定進紅襪開季名單

中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前
生活

中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前

文化部成年禮金6/6開放領取 赴獨立書店消費加碼送點數
文化

文化部成年禮金6/6開放領取 赴獨立書店消費加碼送點數

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

連假出遊 兒童搭新北淡海、安坑輕軌免費

2023/3/28 16:23（3/28 16:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北捷運公司將在4月兒童節連假推出兒童免費搭輕軌活動，且民眾若購買50元的輕軌1日票，除當天可不限次數搭輕軌，還可免費兌換1瓶輕軌彈珠汽水。（新北捷運公司提供）中央社記者高華謙傳真 112年3月28日
新北捷運公司將在4月兒童節連假推出兒童免費搭輕軌活動，且民眾若購買50元的輕軌1日票，除當天可不限次數搭輕軌，還可免費兌換1瓶輕軌彈珠汽水。（新北捷運公司提供）中央社記者高華謙傳真 112年3月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北28日電）新北捷運公司在兒童節連假推出兒童免費搭輕軌活動；且只要購買新台幣50元的輕軌1日票，當天可不限次數搭乘，還可免費兌換一瓶39元的輕軌彈珠汽水。

新北大眾捷運股份有限公司今天發布新聞稿表示，4月1日至4月5日，6歲以上未滿12歲兒童只要持台北市與新北市數位學生證或兒童優惠卡即可免費搭乘，外縣市兒童只要出示健保卡或可證明年齡的證件，都可分別在淡海輕軌紅樹林站、淡水漁人碼頭免費兌換輕軌1日票1張；安坑輕軌則可在十四張站兌換。

此外，購買50元的輕軌1日票，當天可不限次數搭輕軌，還可免費兌換1瓶輕軌彈珠汽水。淡海輕軌推出檸檬萊姆風味、安坑輕軌為古早味彈珠汽水，每日限量200瓶，換完為止，想要收藏的民眾可以趁連假暢玩2條輕軌路線，享受假期。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

新北捷運2條輕軌各有不同景點特色，淡海輕軌除了有幾米主題及輕軌沿線的公司田溪櫻花步道，最受旅客喜愛的漁人碼頭還有「幾米溜溜帽遊樂場」，及搭輕軌就能到達的沙崙沙灘；而安坑輕軌則富含自然、人文及生態特色，有二叭子植物園、陽光運動公園及十四張歷史公園等景點。

新北捷運公司提醒，連假期間人潮眾多，請民眾遵守工作人員引導並依序排隊，搭乘務必全程佩戴口罩、保持社交安全距離，全場站禁止飲食，確保旅客搭乘安全。（編輯：李錫璋）1120328

#新北捷運
#淡海輕軌
#安坑輕軌
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族