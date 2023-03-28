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高雄30日水情燈號轉橙燈 經部攜園區廠商5路落實節水

2023/3/28 16:31
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（中央社記者曾智怡台北28日電）高雄旱象嚴峻，水情燈號30日調整為減量供水橙燈。經濟部加工出口區管理處今天表示，將從推動廠商自主節水、規劃水源與取水地點、續辦專案節水輔導、實施水資源共享機制等5路並進，攜手園區廠商啟動節水大作戰。

加工處昨天召開園區抗旱整備作業會議，範圍包含高雄市內楠梓科技產業園區、前鎮科技園區、高雄軟體園區、臨廣科技園區，並在今天透過新聞稿說明5大抗旱重點作法。

第1，推動廠商自主節水，籲請區內各廠商須加強節水目標10%以上，並請區內用水大戶逐週回報節水成效工作；第2，規劃水源及取水地點，包含屏東園區、屏南工業區、高雄小港臨海工業區等，並協調中油高煉廠於旱災期間每日支援楠梓園區約2萬噸地下水及取水點。

第3，製作水情QA及懶人包訊息，提供水車聯繫資訊於「抗旱專區」網頁及「Line 水電群組」，供區內廠商參用，並及時提供各項最新水情資訊給廠商；第4，續辦專案節水輔導工作，意即今年持續推動區內節水輔導工作計畫；第5，實施水資源共享機制，請園區前10大用水戶於每日上午8時至10時停止進水，以利區內管末及小用水戶廠商進行儲水。

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除加強上述宣導區內廠商須自主節水外，加工處表示，平時致力輔導區內廠商進行製程用水回收再利用工作，並自98年至111年的13年間，共輔導67家工廠推動製程節水，總節水量達612萬公噸，相當於節省2.3座澄清湖水庫的蓄水量。

加工處進一步說，因應全球暖化與氣候變遷，持續推動園區廠商製程用水減量、再利用製程節水診斷、雨水貯留規劃再利用及廢水處理功能等節水技術輔導工作。（編輯：潘羿菁）1120328

#加工處
#高雄市
#節水
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