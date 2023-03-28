基隆捷運案 基市府：鐵道局最快4月底辦公聽會

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基隆市長謝國樑（左）前往鐵道局參加基隆捷運研商會議，鐵道局會中仍要求基隆負擔近新台幣54億元，含用地費18億元，雙方仍需持續溝通協調，謝國樑並請求鐵道局將市府財政困境向中央反映。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 112年3月28日

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（中央社記者王朝鈺基隆28日電）基隆市長謝國樑今天前往鐵道局參加基隆捷運研商會議，對於經費分攤議題，鐵道局仍要求基市府負擔近54億元，至於基市府建議盡快舉辦公聽會，鐵道局規劃4月底至5月初辦理。

基隆市政府發布新聞稿指出，這場會議由鐵道局長伍勝園主持，謝國樑在會中表示交通部所提基捷沿線土地開發效益新台幣42.35億元可區分為2部分，分別為捷運開發區的21.1億元，其餘是潛力開發區，但有土地取得較為困難等問題，尚有開發不確定性因素，非已確定可實現利益，不應納入土地開發效益評估。

謝國樑表示，若為配合以市地重劃方式取得捷運開發區土地，依過往經驗，時程快則5年至6年，甚至超過10年以上才能完成開發，市府才有開發收益，無法紓解短期需共同負擔捷運經費的財政壓力，請中央通盤考量市府財政困境，給予延長興建經費還款週期，務實協助解決市府經費負擔課題。

基隆市府指出，鐵道局在會中仍要求基隆市府負擔近54億元，含用地費18億元，雙方仍需持續溝通協調，謝國樑並請求鐵道局將市府財政困境向中央反映。

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此外，謝國樑建議，除經費分擔議題外，尚有「環境影響評估報告書」及「召開公聽會」等2項重大要件未完成；鐵道局回應，修正環境影響評估報告書預計4月底提送環境影響評估大會審議，公聽會規劃於4月底至5月初辦理。

謝國樑另表達基隆捷運涉及新北市、台北市與基隆市經費分攤及後續營運事宜，建請鐵道局務必重視共同溝通協調，後續召開相關推動會議時，應一併邀請基隆市、新北市及台北市共同參加較為妥適。（編輯：戴光育）1120328