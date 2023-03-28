國際展能節職業技能競賽 台灣手語翻譯成國手助力

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（中央社記者張雄風台北28日電）勞動部今天表示，今年國際展能節職業技能競賽，台灣國手勇奪8金、9銀、3銅；「陶藝」職類金牌的聽障國手蔡源盛感謝台灣隊為聾人國手搭配手語翻譯員，是別的國家沒有的設置。

勞動部勞動力發展署發布新聞稿表示，「第10屆國際展能節職業技能競賽」（Abilympics 2023）於22日至25日在法國梅斯（Metz）盛大舉辦，台灣國手勇奪8金、9銀、3銅，今天返國。

勞動部指出，這屆台灣推派28名國手參與26職類競賽。其中勇奪「陶藝」職類金牌的聽障國手蔡源盛，從2004年即開始參加第8屆全國身心障礙者技能競賽，他表示自己對陶藝一直很感興趣，一開始學習，就是以能夠當上國際展能節國手為目標，終於如願抱回金牌。

蔡源盛同時感謝台北啟聰學校成人教育陶藝班的啟蒙老師，以及一路支持他的裁判長張清淵、老師林龍杰及家人，也感謝服務單位元宏聯合建築師事務所調整業務，讓他可以全力練習。

蔡源盛說，這次競賽台灣隊為每名聾人國手搭配手語翻譯員，是別的國家沒有的設置，感謝手語翻譯員的大力協助。他也以自身為例，鼓勵其他身心障礙的朋友，勇敢走出來，學習新技能，迎接不一樣的人生。

奪得「工業電子」職類金牌的智能障礙國手吳承樺表示，他很喜歡比賽時全神貫注的感覺，因為自閉症的影響，從小就比較沒有辦法和其他人溝通，這次到國外比賽要和陌生人用英語溝通，是個口語表達挑戰，但正是因為不斷挑戰，才能讓經驗拓展。

勞動部表示，此次競賽期間，代表團名譽團長勞動部常務次長陳明仁更率隊拜會國際奧林匹克身心障礙聯合會（International Abilympic Federation）、法國展能協會（Abilympics France），瞭解技能培育文化及制度，同時汲取辦理國際性賽事的經驗與專業，為日後台灣打造國際級技能舞台的實力注入力量。

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根據勞動部資料，國際展能節活動是由國際奧林匹克身心障礙聯合會於1981年發起，總部設於日本，為一國際性民間團體，參加此組織者多為各國的民間身心障礙團體，目前會員國已超過50個國家（地區）。國際展能節活動由其會員國輪流承辦，並同時辦理職業技能競賽，約每4年舉辦1次。

根據勞動部資料，國際奧林匹克身心障礙聯合會是1981年由日本發起，每4年舉辦一次國際展能節。目前參加組織會員國已有超過50個國家/地區，總部設於日本。宗旨在改善技能、肯定身心障礙人士的潛能；鼓勵身心障礙人士參與社會上的經濟活動；促進社會大眾瞭解身心障礙人士能力；提倡國際友誼、交換知識和計畫；督促各國政府重視身心障礙人士的需要和權利。（編輯：管中維）1120328