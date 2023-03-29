北榮克服體型差異 3歲童植入成人腎獲新生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台北榮民總醫院兒童腎臟移植團隊自109年8月起已成功完成6例困難兒童及青少年大愛腎臟移植，29日上午舉行記者會分享成果。中央社記者沈佩瑤攝 112年3月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北29日電）3歲許小妹妹罹患罕見隱性遺傳腎臟疾病，2歲就開始洗腎，身高、體重遠低於同齡孩童。北榮團隊克服體型差異懸殊等困難，成功將成人尺寸腎臟移植入許小妹體內，重獲新生。

台北榮民總醫院兒童腎臟移植團隊自民國109年8月起，已成功完成6例困難兒童及青少年大愛腎臟移植，今天上午舉行記者會分享成果。

台北榮總兒童外科主任蔡昕霖簡報指出，兒童需要腎臟移植的患者，多是先天泌尿系統異常、腎絲球腎炎、遺傳疾病、急性腎損傷，因此需要在小小年紀就接受兒童透析治療，不只會影響身心發展，也比同齡者發育差。

由於病童身形過於嬌小，蔡昕霖說，泌尿結構相對複雜，加上從小經歷多次手術留下的陰影，對於兒童腎臟移植的瞭解不完整等因素，往往錯過登記腎臟移植的最佳時機。

北榮兒童一般兒科主任張瑞文簡報指出，腎臟移植是末期腎臟病孩童最好的治療，不僅可以得到最佳的預後，對於原本落後的身高、體重甚至智力發育，移植成功後都可明顯追上同齡兒童；北榮團隊照護病人中，18歲前就接受移植比率高達100%，整體病人接受移植腎臟比率也高達57.1%。

她提醒家長，平常要注意孩子的尿液狀況，若尿完靜置10到15分鐘持續有泡泡可能就是尿蛋白，此外，政府在中小學各階段都提供健康檢查，拿到尿液篩檢單一定要就醫評估，是否有血尿、蛋白尿狀況，另外是定期量血壓、注意生長發育情形等，如有異常，也可能是腎臟問題。

北榮收治年紀最小腎臟移植個案，是今年才3歲的許小妹妹，她還在媽媽肚子裡就被檢查出先天性多囊腎，出生後就開始過著吃藥控制的生活，到了2歲時因病況急轉直下，不得不洗腎。

「對我們來講簡直晴天霹靂。」許小妹妹的媽媽在記者會上分享這段艱辛過程，數度直呼真的很煎熬。她說，每天要做5到6次腹膜透析，所有生活作息都是配合這件事情，早上5時許鬧鐘響、最後1次是晚上12時，不敢出遠門，更沒想到年紀小小的孩子就有高血壓、高血脂問題，每天要吃一大堆藥。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

經過1年等待，許小妹妹今年1月獲得1名14歲女童大愛捐贈。蔡昕霖說明，但許小妹妹身高只有86.3公分、體重11.5公斤，遠低於同齡孩童，而捐贈者腎臟已是成年人尺寸，如何植入許小妹妹狹小的腹腔，是移植手術所要面臨最大的挑戰。

移植團隊精密計算許小妹妹腹腔的3D容積，從腹部正中切開，將腹腔右側的十二指腸及大腸等，整個位移至左側，切除右側腎臟後，再將捐贈的新腎臟吻合血管於許小妹妹的主動脈與下腔靜脈，輸尿管則是利用右側的輸尿管原地重建，最後再把被移動的腸子挪回原位，歷經7個小時，克服麻醉等種種困難，手術順利完成。（編輯：李亨山）1120329