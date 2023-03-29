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特派專欄／朝貢外交或下馬威？馬克宏訪中盼定調歐中新關係
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政大與捷克查理士大學簽備忘錄 擴大供應鏈研究

2023/3/29 14:58（3/29 15:11 更新）
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政治大學為發揮供應鏈研究優勢，29日由校長李蔡彥（右2）代表與捷克查理士大學簽署合作備忘錄，捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）（左）、外交部長吳釗燮（左2）在場見證。 （政治大學提供）中央社記者陳婕翎傳真 112年3月29日
政治大學為發揮供應鏈研究優勢，29日由校長李蔡彥（右2）代表與捷克查理士大學簽署合作備忘錄，捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）（左）、外交部長吳釗燮（左2）在場見證。 （政治大學提供）中央社記者陳婕翎傳真 112年3月29日
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（中央社記者陳婕翎台北29日電）捷克眾議院議長艾達莫娃率團訪台，今天在外交部見證台捷雙邊簽署各項合作備忘錄。政治大學為發揮供應鏈研究優勢，與捷克查理士大學簽署成立供應鏈韌性教研中心合作備忘錄。

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）25日率團抵達台灣，展開為期5天的訪問行程；訪團成員160人，是捷台兩國史上最大代表團，今天在外交部舉行合作備忘錄簽署儀式暨訪台記者會，涵蓋不同領域的合作備忘錄，雙方都對未來合作相當期待。

其中包含由政大校長李蔡彥及查理士大學副校長波拉克（Jan Polák）代表，簽署合作備忘錄。政治大學今天下午透過新聞稿分享，會後兩人都表達很期待未來的交流，查大訪團明天也將親赴政大進一步討論合作內容，規劃於今年秋季開始執行此計畫。

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在國立大學中，僅政大與陽明交通大學設有供應鏈相關研究中心，「政大與查理士大學供應鏈韌性教研中心計畫」由外交部提供經費，政大將派教師至查大計畫中心擔任副主任，並以英語授課，這次計畫將能充分發揮政大優勢。

查理士大學是捷克最高學府，也是政大在捷克的第一所姊妹校，政大表示，這次兩校備忘錄簽署後，將針對國際地緣政治對半導體產業的影響、半導體產業的永續發展，以及增加半導體供應鏈韌性等議題，希望能在學術研究領域做出貢獻。（編輯：陳政偉）1120329

#艾達莫娃
#外交部
#捷克
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