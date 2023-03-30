9旬翁攝護腺肥大難解放 裝支架找回排尿掌控力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北30日電）93歲的張老先生受攝護腺肥大困擾多年，藥效有限，常因急性尿滯留反覆進出醫院，日常由看護協助導尿，總擔憂外籍看護離台，在醫師建議下放置攝護腺支架，找回自己排尿的掌控力 。

張先生的故事是許多人的難言之隱，書田診所泌尿科主任林儒廷今天透過新聞稿分享，攝護腺肥大幾乎是每名年長男性都會遇到的問題，年紀愈大症狀越明顯，因攝護腺肥大阻塞尿路常會引起排尿不順、排尿困難、頻尿、夜尿、尿滯留等症狀。

林儒廷說，上述這些問題容易併發膀胱結石、輸尿管結石，甚至引起急性尿滯留、腎水腫，嚴重時還可能影響腎功能，因併發症反覆進出醫院，搞砸生活品質。提醒出現異常頻尿、明顯餘尿感等問題時，應及早就醫檢查，與醫師討論找尋適當的治療方式，才能解除尿道阻塞的不適與困擾。

攝護腺肥大治療方式有很多，林儒廷表示，一般而言，通常會先使用口服藥物，在口服藥物治療效果不佳時，若患者已經因為攝護腺肥大引起嚴重排尿困難，影響日常生活、反覆泌尿道感染或結石、尿滯留、腎水腫等併發症時，就會採取積極治療。

林儒廷說，因為許多年長攝護腺肥大者，往往會伴有心肺、凝血功能不佳等問題，聽到需要手術，常聞之色變，近年已經發展出更多元積極治療方式，包含攝護腺雷射、攝護腺支架放置等，其中攝護腺支架放置就像心臟放支架一樣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林儒廷進一步說明，張先生就是在與醫師討論後，決定放置攝護腺支架，在尿道中置入支架，撐開因攝護腺壓迫狹窄阻塞的尿道，讓尿液通過，緩解排尿不順，這項治療無傷口，但支架置入後仍需定期回診，確認支架位置及狀態。

林儒廷表示，以張先生為例，個案在術後排尿恢復順暢，不再需要旁人協助定時導尿。另外，攝護腺雷射風險也都較傳統手術低，手術時間短、出血量少，年長者常有服用抗凝血藥物，只須短暫停用或繼續服用，但極少數有會有逆行性射精等併發症。（編輯：卞金峰）1120330