華南雲雨區東移 4/1中部以北降雨明顯

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中央氣象局預報，4月1日清晨起中部以北會有明顯降雨，晚間將轉為多雲到晴。圖為民眾撐傘前往南港車站搭車。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北31日電）中央氣象局今天說，受到華南雲雨區影響，明天清晨起中部以北有明顯降雨，且會有較大雨勢，但明天晚上後華南雲雨區離開，逐漸轉為多雲到晴的天氣型態。

中央氣象局預報員張承傳今天告訴中央社記者，明天受到華南雲雨區東移影響，從清晨開始中部以北開始有降雨，且白天降雨明顯，北部跟東北部有陣雨，中部、花東及南部山區有局部短暫陣雨。

雨勢方面，張承傳表示，中部以北有較大雨勢，南部降雨相對來說較為和緩，預計明天晚上起華南雲雨區就會逐漸離開。

張承傳說，北台灣明天會比較涼，低溫約在攝氏16度到18度，4月2日起水氣減少，僅剩花東跟中南部山區有局部雨。

張承傳表示，3日到4日水氣更少，各地都是多雲到晴的天氣型態，僅東半部及中部以北山區有短暫陣雨，5日起鋒面接近，屆時北部及東半部會有局部短暫雨。

張承傳指出，2日高溫會回升2到3度，3日起氣溫明顯上升，不過6日起鋒面通過後，東北季風再增強，屆時將會轉涼，中部以北會有短暫陣雨。（編輯：陳政偉）1120331