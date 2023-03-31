華南雲雨區東移 4/1中部以北降雨明顯
2023/3/31 16:37（3/31 17:16 更新）
中央氣象局預報，4月1日清晨起中部以北會有明顯降雨，晚間將轉為多雲到晴。圖為民眾撐傘前往南港車站搭車。（中央社檔案照片）
（中央社記者余曉涵台北31日電）中央氣象局今天說，受到華南雲雨區影響，明天清晨起中部以北有明顯降雨，且會有較大雨勢，但明天晚上後華南雲雨區離開，逐漸轉為多雲到晴的天氣型態。
中央氣象局預報員張承傳今天告訴中央社記者，明天受到華南雲雨區東移影響，從清晨開始中部以北開始有降雨，且白天降雨明顯，北部跟東北部有陣雨，中部、花東及南部山區有局部短暫陣雨。
雨勢方面，張承傳表示，中部以北有較大雨勢，南部降雨相對來說較為和緩，預計明天晚上起華南雲雨區就會逐漸離開。
張承傳說，北台灣明天會比較涼，低溫約在攝氏16度到18度，4月2日起水氣減少，僅剩花東跟中南部山區有局部雨。
張承傳表示，3日到4日水氣更少，各地都是多雲到晴的天氣型態，僅東半部及中部以北山區有短暫陣雨，5日起鋒面接近，屆時北部及東半部會有局部短暫雨。
張承傳指出，2日高溫會回升2到3度，3日起氣溫明顯上升，不過6日起鋒面通過後，東北季風再增強，屆時將會轉涼，中部以北會有短暫陣雨。（編輯：陳政偉）1120331
延伸閱讀清明連假4/1有雨 中部以北雨勢較大南部無影響4/2前中部以北水氣多 4/3降雨趨緩高溫上看33度吳德榮：清明不致雨紛紛 連假不下雨時間比較長清明連假掃墓新北推接駁車 易塞路段、高乘載資訊一次看
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
清明連假4/1有雨 中部以北雨勢較大南部無影響