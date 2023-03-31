客語為通行語成效評核揭曉 苗縣連4年榮獲優等

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北31日電）客委會今天公布111年度推動客語為通行語成效評核結果，由苗栗縣政府連續4年榮獲優等，新竹市政府則首次榮獲佳等。客委會副主委周江杰表示，希望讓客家語言和文化永續傳承。

客家委員會自108年起，每年對地方政府「客語能力認證通過情形」、「客語友善環境之推動與營造」兩大重點的執行成效進行評核。今天舉辦「111年度推動客語為通行語成效評核成績」記者會，公布推動成果。

周江杰指出，111年度評核結果，在直轄市、縣（市）政府部分，由苗栗縣政府連續4年獲得優等，新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、高雄市及屏東縣等6縣市獲得佳等，新竹市政府成績進步，首次榮獲佳等。

他認為，苗栗縣政府能連年蟬聯佳績，是縣長、副縣長重視通行語評核，親自督導轄下各單位執行有關。

鄉（鎮、市、區）公所部分，計有苗栗縣頭屋鄉公所等16個公所獲優等，苗栗縣獅潭鄉公所等25個公所獲佳等，其中有8個公所首次進榜。

客委會統計，參加111年度此活動的地方政府共有8個縣（市）政府、70個鄉鎮市區公所，以及1個中央所屬機關（經濟部標準檢驗局新竹分局），共計79個機關參加；標檢局新竹分局為111年主動報名參加，獲佳等。

前述之績優單位，客委會將提供得獎縣、市政府新台幣500萬、100萬元獎勵金，公所部分則提供30萬至150萬元不等獎勵金，作為協助地方機關推動發展客家事務使用。

而在公教人員通過客語能力認證比例與當地縣市客家人口比例的符合度情形方面，平均符合度為26.12%，相較110年24.59%提升1.53%，而前3名分別為苗栗縣（59.61%）、新竹縣（38.18%）及屏東縣（28.41%）。

鄉（鎮、市、區）公所在公務人員認證符合度項目上，普遍有所成長，平均由110年61.86%提升至66.62%，且有53個公所達到111年目標值（符合度50%）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，客委會也說，這次評核結果也發現，客語通行語地區整體學校教育人員通過客語能力認證比率較低。周江杰說，目前本土語言已列入國中小學課程，相信未來教育人員通過客語認證的比例將會逐漸提高。

他重申，曾見過長輩去公務機關洽公，因無法使用母語而緊張，107年「客語為通行語實施辦法」的實施，就是為了保障在客語為通行語地區的民眾，在政府機關得使用客語，公教人員也應具備以客語提供公共服務的能力。（編輯：陳政偉）1120331